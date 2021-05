Hannover

Sie saßen allein auf befahrenen Straßen, nur geschützt durch ihre Pappschilder, und begingen so bundesweit gemeinsam die Aktion „Rebellion of One“, als Protest einzelner Klimaschützer auf befahrenen Straßen. In Hannover setzten sich Rebellen der XR (Extinction Rebellion) ab 12 Uhr an drei Orten auf Straßen. In Linden am Schwarzen Bären, in der City am Platz der Weltausstellung und in der List, Kreuzung Lister Meile, bis die Polizei die Solo-Rebellionen auflöste.

Auf der Gustav-Bratke-Allee am Schwarzen Bär in Linden saß Evelyn Gersemsky. „Ich habe mich heute auf die Straße gesetzt“, erklärt sie, „weil ich verzweifelt bin, wie verschwindend wenig unternommen wird, um die Klimakatastrophe aufzuhalten.“ Auf ihrem Plakat: „Ich habe Angst vor Krieg und Hungersnöten wegen der Klimakrise.“

Angst vor der Klimakrise

Ulrike Wach in der List hielt ein kleines Schild „Ich habe auch Angst, dass ich überfahren werde, aber...“ und ein großes mit der Aufschrift: „Ich habe große Angst, dass die Politik nicht ausreichend handelt in der Klimakrise.“

Rebellion of one, bundesweiter XR-Protest auch in Hannover Quelle: privat

Student Till bekam es mit dem Zorn eines Autofahrers am Platz der Weltausstellung zu tun, saß dort aber für die Rettung des Waldes. „Klimaneutralität 2045 ist für den Wald viel zu spät. Und ist der Wald tot, sind wir es auch.“

Von Petra Rückerl