Hannover: Experten empfehlen Runden Tisch gegen Kinderarmut

Hannover

Armut ist nicht genetisch bedingt. Doch auch wenn es laut Untersuchungen der Bertelsmannstiftung etwa zwei Dritteln der in Armut aufgewachsenen Kindern gelingt, ihr als Erwachsene zu entkommen, sind die Startbedingungen für sie ungleich schwieriger. Was Langzeitfolgen hat.

Auch in Hannover lebten 22.786 Kinder und Jugendliche Ende 2018 am Existenzminimum, mehr als jedes vierte Kind (27,2 Prozent) lebte in einer Familie, die Transferleistungen bezog. Um Wege aus der Armutsfalle zu finden, haben Jugend-, Schul- und Sozialausschuss des hannoverschen Rats am Montag zu einer Expertenanhörung zum Thema „Maßnahmen gegen Kinder- und Familienarmut in Hannover geladen“.

Die elf Referentinnen und Referenten kamen aus so unterschiedlichen Bereichen wie eben der Bertelsmannstiftung, der Landesarmutskonferenz oder dem Kinderschutzbund. Mit der Per-Mertesacker-Stiftung war der Sport vertreten und mit Anja Piel von den Grünen auch eine Abgeordnete des Landtags.

Unkomplizierte Hilfe mit Spendenfonds

Auf Interesse stieß das kommunale Handlungskonzept Braunschweigs, zu dem als wichtigster Baustein ein Präventionsnetzwerk gehört. Ein eigenständig arbeitender Beirat entwickelt dabei nicht nur Ideen, sondern verwaltet auch seit 2018 einen Spendenfonds, über den Mittel zur direkten Unterstützung, zur Finanzierung von Mittagessen oder auch zur Projektförderung ausgeschüttet werden. „Das geht ganz unkompliziert“, berichtete Beatrice Försterra vom Sozialreferat Braunschweigs. „Ohne Formular, der Beirat entscheidet.“

Denn ein gewaltiges Hindernis etwa beim Abrufen von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ist das komplizierte Verfahren. Wer Sozialleistungen in Anspruch nehmen will, muss je nach Art der Leistung Anträge an unterschiedliche Stellen richten. „An den bürokratischen Hürden scheitern viele Maßnahmen des BuT“, sagte Prof. Michael Wrase vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

„Viele Leistungen werden nicht in Anspruch genommen, weil es zu umständlich ist“, betonte auch Christine Volland von der Landesarmutskonferenz. „Man sollte eine einheitliche Antragsstelle schaffen, wo Familien sich nur einmal melden müssten, um gebündelte Leistungen zu erhalten.“

Es fehlen passgenaue Angebote

Doch Bürokratie ist nicht das einzige Hindernis, es geht auch um die Art der Angebote, die oft nicht passgenau zu den Bedürfnissen der Betroffenen sind. Auch dabei kann das Braunschweiger Beispiel helfen, dessen Beirat als eine Art Runder Tisch mit allen Akteuren und Betroffenen funktioniert. „Unser Netzwerk hat das Thema Armut in der Stadtgesellschaft verankert“, so Försterra. Was sich auch an einer Millionenspende eines Unternehmers für den Fonds gezeigt habe.

Die Einrichtung eines Runden Tisches auch in Hannover ist daher eine Forderung, die sich die SPD aktuell auf ihre Fahne geschrieben hat. „Dadurch wollen wir das Bewusstsein für Kinderarmut und deren Konsequenzen dauerhaft auf allen politischen Ebenen schärfen", so der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Robert Nicholls.

Von Andreas Krasselt