Hannover

Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen – das lockte an diesem Sonnabend Massen von Hannoveraner ins Freie. Der Spaziergang in der Eilenriede oder auf anderen Grünflächen ist problemlos, doch Tierfreunde kommen etwas zu kurz. Beliebte Ausflugsziele wie der Zoo oder das Wisentgehege bei Springe sind coronabedingt geschlossen. Nur der Tiergarten in Kirchrode nicht. Für Gerd Garnatz, Vorsitzender des auch dort zuständigen Eilenriedebeirats, ein „unverständlicher Leichtsinn“.

Der Tiergarten ist beliebt. Bei schönen Wetter drängen oftmals tausende Besucher in die 112 Hektar große Parkanlage mit seinem interessanten Wildbestand. „Stellen sie sich vor, was hier Weihnachten los ist, wenn das Wetter gut ist“, sagt Garnatz.

Anzeige

Äsendes Damwild zieht Besucher an

Ein Spaziergang im Tiergarten sei etwas anderes, als ein Spaziergang durch den Stadtwald. Was eben auch an den Tieren liege. Die Stadt hat zwar die Gehege abgesperrt, aber immer noch sind mehr als 70 Prozent der Fläche zugänglich. Und dies auch für das frei herumlaufende Damwild. Auf einer großen Wiese äst die Herde. Viele Menschen bleiben da natürlich stehen und beobachten. Besonders eng könne es werden, wenn Maja auftauche, sagt der ehemalige Eilenriedeförster. Denn Maja ist zahm. „Die verfolgt auch schon mal Menschen“, weiß Garnatz. „Da kommt es immer zu Konzentrationen.“

Konzentrationspunkte: Wenn Wild auf der Wiese äst, sammel sich Besucher. Quelle: Michael Wallmüller

Und diese möglichen Konzentrationen von Besuchern angesichts der Corona-Krise hält er für höchst bedenklich. „Alle anderen öffentlichen Tierparks sind geschlossen, warum dieser hier nicht?“ Während des ersten Lockdowns im März war auch der Tiergarten zehn Tage lang nicht zugänglich. Damals habe ihm Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette auch klar gesagt, dass der Tiergarten wie ein zoologischer Garten zu behandeln sei und deshalb geschlossen werden müsse. Nun sieht das die Stadtverwaltung offenbar anders.

Stadt hat Hygienekonzept eingereicht

„In Absprache mit der Region Hannover als Gesundheitsbehörde ist eine Öffnung von Teilen des Tiergartens, bei denen es sich lediglich um eine Wald- oder Grünfläche handelt, für Spaziergänger derzeit grundsätzlich möglich“, erklärt Stadtsprecher Dennis Dix. „Voraussetzung ist ein Hygienekonzept, das der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün eingereicht hat.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu zähle unter anderem, dass die geltenden Abstandsregeln eingehalten würden. „Die Stadtverwaltung behält die Situation im Blick und ist verpflichtet, bei anhaltenden Verstößen den Tiergarten gegebenenfalls zu schließen.“ Doch noch ist die Anlage täglich von 7 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Der östliche Teil einschließlich Wildschwein- und Rotwildgehege sowie die Voliere und die Schutzhütte sind aufgrund der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung gesperrt. Der Zugang ist nur über den Haupteingang an der Tiergartenstraße 117 sowie über die Eingänge Betriebshof ( Tiergartenstraße 149) und Hermann-Löns-Park (im Westen) möglich.

Nur drei Zugänge geöffnet

Das müssen auch an diesem Sonnabend einige Besucher feststellen, die den Tiergarten über einen der anderen Ein- und Ausgänge verlassen wollen. Etwas ratlos stehen sie vor der verschlossenen Pforte, bis sei den erklärenden Aushang gelesen haben und resignierend den Rückweg zu einem anderen Ausgang einlegen.

Verschlossen: Nur drei Zugänge zum Tiergarten sind derzeit geöffnet. Quelle: Michael Wallmüller

Am Haupteingang steht ein Mitarbeiter, der aufpasst, dass es nicht zu einem problematischen Gedränge kommt. Regelmäßig besprüht er auch die Gittertüren mit Desinfektionslösung. Ein Kollege ist auf dem Fahrrad im Park unterwegs. Einmal muss er Besucher, die eine Absperrung ignoriert haben, zurechtweisen. Sie scheinen nicht sehr einsichtig zu sein. Aber offenbar ein Einzelfall.

Besucherkonzentration beim Ausgang

Teil des Hygienekonzepts sei auch die zusätzliche Bereitstellung von Aufsichtspersonal, sagt Dix. „Dann müssten aber auch vor jedem Eingang Leute stehen“, meint Garnatz. Das ist zumindest heute nicht der Fall. An der Pforte zum Lönspark kommen und gehen die Besucher gänzlich unbeobachtet. Doch gerade diese Zugänge seien besondere Konzentrationpunkte. „Wenn der Tiergarten schließt, und alle auf einmal raus sollen, kommt es hier schnell zu Gedränge“, weiß Garnatz. Gerade die Verkleinerung der zugänglichen Parkfläche und die Verringerung der Zugänge verschärfe die Situation auch noch.

Die Verwaltung kläre derzeit, inwieweit die Umsetzung des Hygienekonzepts, insbesondere die Bereitstellung von Mitarbeitern über die Feiertage gesichert werden könne, erklärt Stadtsprecher Dix weiter. „Sollte dies möglich sein, und sollten die Erfahrungen am kommenden Wochenende positiv sein, kann der Tiergarten in der jetzigen Form weiter geöffnet bleiben“, ist er sicher.

Brandbrief an OB Onay

Für Garnatz grenzt diese Sorglosigkeit an einen „Skandal“. Auf seine Anfragen an die Umweltverwaltung habe er bislang keine befriedigenden Antworten erhalten, mit der Dezernentin selbst gar nicht sprechen können. „Wichtig ist doch die Prävention und nicht die Definition“, meint er zu der Frage, ob der Tiergarten als Grünfläche oder als Tierpark zu betrachten sei. Er hat nun einen Brandbrief an OB Belit Onay geschrieben, in dem er die Vollsperrung des Tiergartens während des Lockdowns fordert.

Von Andreas Krasselt