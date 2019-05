Hannover

Die Europawahlen im Mai sind von besonderer Bedeutung. Populistische Erosionsprozesse an den Randzonen, insbesondere aber auch der geplante Brexit stellen die Gemeinschaft vor riesige Herausforderungen. Doch Europa ist mehr als eine Staatengemeinschaft und ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Europa steht auch für gemeinsame Werte und für kulturelle Vielfalt.

„ Europa ist ein Lebensgefühl“, sagt Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann. Dieses zum Ausdruck zu bringen, ist eines der Ziele des Europafestes am kommenden Sonnabend ab 12 Uhr auf dem Opernplatz. In rund 40 Zelten und an etlichen Ständen wollen etliche Vereine und Initiativen mit 640 Mitwirkenden die ganze Bandbreite Europas zeigen: informativ, musikalisch, kulinarisch. Veranstalter sind das Land mit dem Europäischen Informationszentrum (EIZ), die Stadt Hannover und die Region gemeinsam.

Populisten die Rote Karte zeigen

„Die Freude an den unterschiedlichen Kulturen steht im Mittelpunkt“, so Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé am Montag bei der Vorstellung des Programms. „Wir wollen aber auch zeigen, wie wichtig ein funktionierendes Europa für Deutschland und für Niedersachsen ist.“ Und natürlich für die kommende Wahl werben. Der Brexit zeige, welche Wirkung Populisten heutzutage erzielen können, so Honé: „Wir wollen verhindern, dass eine entschlossene Minderheit einer trägen Mehrheit ihren Willen aufzwingen kann.“ Insbesondere bei den Jungwählern sehe sie ein großes Mobilisierungspotenzial.

Bürgermeister Hermann betonte auch die Bedeutung Europas für die Kommunen. „Ohne Gelder der EU hätte zum Beispiel der Zoo nicht so ausgebaut werden können, hätte das Sprengel-Museum keinen dritten Bauabschnitt bekommen, könnten wir die Aufwertung von Stadtteilen wie Hainholz nicht finanzieren. Es gibt viele EU-Projekte, die unmittelbar mit dem Leben der Menschen zu tun haben.“

Gleiche Rahmenbedingung und Chancen

Europa garantiere eben nicht nur 70 Jahre Frieden, sondern auch Lebensqualität, erinnerte die Erste Regionsrätin Cora Hermenau. Offene Grenzen, gleiche Währung, freie Wahl des Studienplatzes erscheinen vielen heute selbstverständlich. Sind es aber nicht. Bei Europa gehe es nicht um den Krümmungsgrad der Banane, so Hermenau: „Es geht darum, dass wir überall in allen Kommunen zu den gleichen Rahmenbedingungen leben können und damit die gleichen Chancen haben.“

Das Fest „Gemeinsam für Europa“ bietet ein buntes Programm mit Interviews, Diskussionen, Mitmachaktionen, Musik und Tanz – garniert mit kulinarischen Angeboten aus vielen Ländern. Das Musikprogramm reicht von italienischer Volksmusik mit „arte e musica“ über französischen Hip-Hop von „Passepartout“ bis zu italienischem World-Groove-Brass von „Brazzo Brazzone“. Das komplette Programm im Internet unter www.hannover.de/Veranstaltungskalender/Politik/Europafest-auf-dem-Opernplatz

Von Andreas Krasselt