Langensiepen setzt sich leidenschaftlich für Corona-Risikogruppen ein

Quarantäne, jetzt die fünfte Woche. Katrin Langensiepen hat freiwillig und sehr schnell „die Reißleine gezogen“. Die Europaabgeordnete der Grünen zählt zu den Risikogruppen der Pandemie. Sie hat eine Blutkrankheit mit Immunschwäche, dem sehr seltenen TAR-Syndrom. Die 40-Jährige hat sich aus ihrer Lindener Wohnung zurückgezogen ins Haus ihrer Mutter in Burgwedel. Nicht mal ihren Partner kann und will sie dort sehen.

„Ohne die dauernden Videokonferenzen wäre diese Isolation schrecklich, auch wenn sie selbst gewählt ist“, sagt Langensiepen. Sie verlässt das Haus nur am Abend, macht dann Spaziergänge in Feld und Wald. Sehnt sich zurück nach einem Leben ohne Sorgen.

Behinderung als Verpflichtung verstehen

Im Europaparlament, das abwechselnd in Straßburg und Brüssel tagt, ist Katrin Langensiepen die einzige Abgeordnete mit sichtbarer Behinderung. Durch ihre Krankheit fehlen ihr die Speichen an den Unterarmen. Das augenfällige Anders-Sein würde viele als Handicap verstehen. Die Grüne begreift es als Verpflichtung. „Ich will für mich für Menschen mit Behinderung einsetzen –auch in der Corona-Krise. Sie und die chronisch Kranken sind in besonderem Maße gefährdet, nicht nur die Älteren.“

Der Politik wirft die Grüne vor, in hohem Maße falsche Maßstäbe zu setzen. „Da werden Lösungen für die Spargelernte gesucht und Arbeitskräfte aus Rumänien eingeflogen.“ Ein viel größeres Problem sei jedoch der Mangel an Pflegekräften aus Osteuropa, die wegen der Einreiseverbote nicht mehr zu Hilfsbedürftigen kämen. „Die fühlen sich zu recht allein gelassen, und viele sind in großer Not.“

Grüne nimmt Ausgrenzung wahr

Alt, krank, behindert und damit ausgegrenzt – Katrin Langensiepen nimmt das wahr. Angefangen von den Erklärungen der Virologen und Politiker im Fernsehen, die anfangs nicht mal in Gebärdensprache übersetzt wurden bis hin zu den Abstand-halten-Markierungen in Lebensmittelläden, die für in ihrer Sicht eingeschränkte Menschen nicht tastbar seien.

Das Allerschlimmste aber ist für die Grünen-Politikerin ein Wort, das oft bewusst vermieden wird: Triage. Das kommt vom Französischen trier ‚ heißt sortieren‘, ‚aussuchen‘, ‚auslesen‘ und bezeichnet das Verfahren, mit dessen Hilfe Ärzte entscheiden, wer im Krieg oder im Katastrophenfall behandelt und wer möglicherweise aufgegeben wird. In Italien und Frankreich haben Ärzte bei Covid-19-Patienten entschieden, wer beatmet wird und wer stirbt.

„Wir brauchen mehr Tests und mehr Schutzmasken, damit die Zahl der Neuinfektionen nicht auch Mediziner in Deutschland zur Entscheidung über Leben und Tod zwingt“, findet Langensiepen. Aus ihrer Sicht ist schon unerträglich, in welcher Form über erste Normalisierung des Alltags nach dem Lockdown diskutiert wird: „Kinder sollen wieder zu Schule und Kita gehen – für alte Menschen sind keine Lockerungen in Sicht, sondern es bleibt beim Kontaktverbot“. Für sie bedeute Solidarität auch, die Generationen-Ungerechtigkeit zu verhindern.

Parlament bis Juli geschlossen

In Chats und Videokonferenzen diskutiert Langensiepen das Thema. Fast scheint es so, als nehme die Leidenschaftlichkeit mit jedem Quarantänetag zu. Politik online machen, ist jetzt ihr Ding: „Das Europaparlament in Straßburg bleibt auf jeden Fall bis Juli geschlossen.“

Schon bei den letzten Abstimmungen vor den Einreiseverboten war die Hannoveranerin nicht mehr live dabei. „Anders als im Bundes- oder im Landtag haben wir Europaabgeordnete die Möglichkeit, online abzustimmen.“ Die Liste wird per Mail geschickt, die Entscheidung angekreuzt und zurückgesendet.

Am Ende steht dann ein Ergebnis, aber die Zwischenrufe fehlen Langensiepen. Vieles komme in der Diskussion derzeit zu kurz, bedauert sie. „Wo bleibt beispielsweise der Aufschrei, wenn im Mittelmeer ein Schiff mit 250 Flüchtlingen an Bord untergeht?“

Von Vera König