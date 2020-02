Obdachlosenhilfe: Essensausgabe fällt aus – dringend Helfer gesucht

Hannover

Sie sind die Ärmsten der Armen, sie brauchen Hilfe – und gerade in diesen Zeiten auch warmes Essen. Und so machen sich viele Obdachlose immer wieder donnerstags und sonnabends auf zum Andreas-Hermes-Platz und zum Raschplatz – dort stehen ehrenamtliche Helfer des Vereins Obdachlosenhilfe mit heißen Essen, selbst geschmierten Broten, aber auch Hygieneartikeln, Kleidung, Schlafsäcken und Tierfutter für die Hunde der wohnungslosen Menschen.

Nur zwei für die Ausgabe

Am vergangenen Sonnabend fiel der so wichtige Verpflegungstermin am Bahnhof ab 17 Uhr aus. „Wir brauchen sechs Ehrenamtliche für die Ausgabe, wenn wir aber nur zwei Leute haben, können wir die Hilfe nicht leisten“, sagt Mario Cordes, Vorsitzender der Obdachlosenhilfe. Viele der etwa 40 Ehrenamtlichen seines Vereins seien berufstätig, einige seien krank geworden, andere hatten schlicht keine Zeit. „Für die Obdachlosen ist das katastrophal, aber was sollen wir machen, wenn wir keine Leute haben?“

Im Winter fehlt es oft an Helfern

Im Sommer bei gutem Wetter sei das Problem nicht so virulent, im Winter bei schlechtem Wetter „habe wir das Problem oft“. Ehrenamtliche werden also dringend gesucht: „Es ist nicht nur das gute Gefühl, schwächeren Menschen geholfen zu haben“, sagt Cordes. „Man kommt auch ins Gespräch mit Leuten, mit denen man sonst nicht in den Kontakt kommen kann.“ Das Zwischenmenschliche sei nicht zu unterschätzen. Wenn sich noch acht bis zehn Ehrenamtliche finden würden, wäre also nicht nur Cordes sehr froh.

Heißes Essen für kalte Tage und Nächte

Im Übrigen kann sich das, was die Helfer herausgeben, wirklich sehen lassen. Das warme Essen werde jeweils frisch gekocht, „am Samstag sind es zwischen 70 bis 100 Liter, 200 bis 300 Portionen, am Donnerstag geben wir etwa 400 Portionen raus.“ Auch werde ganz normales Essen gekocht, „kürzlich hatten wir Gulasch, Kartoffeln und Rotkohl, wir haben auch Eintöpfe“. Es gebe zusätzlich Frischware, die der Verein von Supermärkten und den Tafeln bekämen, „die wir direkt an die Leute weitergeben“. Brötchen, warme und kalte Getränke bekommen die Obdachlosen auch zum Mitnehmen. „Es ist Minimum immer ungefähr eine Tonne an Lebensmitteln, was herausgegeben wird“, weiß Cordes.

Wer helfen will, kann sich am Mario Cordes unter 01575/5433509 oder www.obdachlosenhilfe.org wenden.

Von Petra Rückerl