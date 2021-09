Hannover

Der aus dem Ruder gelaufene Einsatz am Dienstagnachmittag in Hannover-Ricklingen: Nach dem Zusammenstoß von Beamten der Fahrradstaffel mit einem unbeteiligten 55-Jährigen hat die Polizei das Geschehen am Schünemannplatz weiter rekonstruiert – und sich am Mittwoch erneut zu dem Fall geäußert.

Angefangen hatte alles am frühen Nachmittag mit der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers (18), in die der 55-Jährige sich einmischte. Der Mann habe zuvor in einer Menge Schaulustiger gestanden.

Angriff mit Fäusten

Plötzlich sei er auf einen Oberkommissar der Fahrradstaffel losgegangen. Der 55-Jährige habe mit Fäusten auf den Polizisten eingeschlagen. Dabei sollen beide Beteiligte zu Boden gegangen sein.

Dann habe der 55-Jährige in die Helmschlaufe des Beamten gegriffen, seinen Kopf in Richtung Asphalt gezogen und den Polizisten stranguliert. Obwohl ihm mehrere Kollegen zur Hilfe eilten, habe der Angreifer nicht nachgegeben.

Polizist schlägt zurück

„Der Beamte, dem mehr und mehr die Luft wegblieb, reagierte schlussendlich mit Schlägen in Richtung des Oberkörpers und des Kopfes des 55-Jährigen“, teilte die Polizei mit. Schließlich habe der Mann den Griff in die Helmschlaufe gelöst. Ihm wurden Handfesseln angelegt.

In dem Moment kam die Ehefrau (49) des Angreifers auf die Einsatzkräfte zu und teilte ihnen mit, dass ihr Mann kürzlich an der Hüfte operiert worden sei. Um den Gesundheitszustand nicht zu verschlechtern, habe ein Polizist ihm die Handfesseln wieder gelöst.

55-Jähriger will keinen Rettungswagen

Das Ehepaar und die Einsatzkräfte begaben sich dann in einen nahe gelegenen Kiosk. Dort nahmen die Beamten die Personalien des Ehepaars auf und boten dem Mann an, für ihn einen Rettungswagen zu rufen. Dies habe er ausdrücklich abgelehnt. „Da er sich mittlerweile wieder beruhigt hatte, trafen die Polizistinnen und Polizisten keine weiteren Maßnahmen“, so die Behörde.

Der Beamte der Fahrradstaffel sei durch das Würgen verletzt worden und vorerst nicht mehr dienstfähig. Die Polizei ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs auf den Oberkommissar.

Video schnell wieder gelöscht

Ein Video, das kurz nach dem Vorfall auf einer Social-Media-Plattform aufgetaucht war, wurde wenig später gelöscht. Inzwischen haben sich Zeugen der Auseinandersetzung bei der Polizei gemeldet und die Situation aus ihrer Sicht geschildert. Weitere Beobachter der Tat können sich beim Kommissariat Ricklingen unter der Telefonnummer 0511/1093017 melden.

Von Britta Mahrholz