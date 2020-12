Hannover

Wenn er ehrlich sein soll, hat Martin Prenzler seine Weihnachtseinkäufe noch nicht erledigt. „Kurzentschlossene haben dafür aber immer noch Zeit“, weiß der Chef der City-Gemeinschaft, dem Zusammenschluss von mehr als 560 Partnern aus Handel, Wirtschaft und Gastronomie in der Innenstadt. „Ich bin auch so einer“, sagt er und lacht ins Telefon, „ich bestelle noch per Click & Collect.“

Vielleicht stimmt das, vielleicht ist es nur ein kluger Marketingspruch. Auf alle Fälle bieten sehr viele Innenstadthändler trotz des Lockdowns weiter ihre Waren feil. Prenzlers Parfümerie Liebe an der Karmarschstraße etwa ist bis Heiligabend geöffnet. Kunden können per Mail oder telefonisch bestellen, in der Stadt liefern die Mitarbeiter persönlich aus, im Umland erledigt das DHL.

Telefonische Beratung

So hält es auch das Team vom Schuhhaus Gisy an der Georgstraße , das auf seiner Homepage sogar mit einem besonderen Service wirbt: Sie haben das „Umtauschrecht bis 14 Tage nach Ende des Lockdowns verlängert“. Beim Outdoor-Spezialisten Blue Sky an der Kurt-Schumacher-Straße ist der Online-Shop zwar nicht rechtzeitig fertig geworden, das Team berät aber telefonisch oder per Mail und erörtert, ob Lieferungen noch pünktlich bis Weihnachten ankommen werden.

Ähnlich plant das Perey Ibrahim von der Kindermodeboutique „Emma & Paul“ an der Osterstraße: „Die Kunden können gern anrufen, ich berate sie, versende auch Fotos meiner Artikel per What’s App“, verspricht sie. Dann werden Bestellungen noch versendet oder sie können am Geschäft kontaktlos abgeholt werden.

Pakete nach Peru

Genauso wie beim Geschenke- und Deko-Spezialisten Butlers an der Rathenaustraße, bei Schuh Neumann an der Seilwinderstraße oder beim Haushaltwarenspezialisten Weitz an der Georgstraße. Das Familienunternehmen in fünfter Generation wirbt damit, dass sie „2000 Pakete pro Jahr“ ausliefern, „sogar nach Peru“.

Schlange stehen: Sie wollen alle zu C&A. Quelle: Rainer Dröse

Vielleicht haben manche Kunden schon Gebrauch davon gemacht, auch am letzten offenen Verkaufstag vor dem Winter-Lockdown sei die Stadt jedenfalls nur zu etwa 60 Prozent ausgelastet gewesen, heißt es bei der Polizei. Zwischendurch hätten sich Schlangen vor den Geschäften gebildet, die sich aber rasch gelichtet hätten. Bis zum Mittag hätten die Ordnungshüter 72 Passanten zur Einhaltung der Hygieneauflagen ermahnt und 35 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben, weiß Sprecher Michael Bertram, es ging um Verstöße gegen die Maskenpflicht.

Schöner Abschluss

City-Gemeinschaftschef Prenzler meint, es sei am Dienstag noch einmal mehr los gewesen als am Montag. Er spricht von einem schönen Abschluss. Der aber nicht darüber hinwegtäuschen dürfe, „dass die Betriebe durch den Lockdown mit massiven, teilweise existenzbedrohenden Einnahmeausfällen im Weihnachtsgeschäft rechnen müssen“, wie Maike Bielfeldt mahnt, die Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover. Und auch Martin Prenzler sagt: „Wir müssen jetzt den 5. Januar abwarten. Da bekommen wir alle unsere Zahlen. Und dann sehen wir, wie es wirklich steht.“

Von Verena Koll