Hannover: Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Hannover

Kai W. (30) war in der Kita „Vogelnest“ in Wennigsen bei Kindern und Eltern sehr beliebt. Wenn er Gitarre spielte, scharrten sich die Kleinen um ihn. Wenn er ihnen vorlas, setzten sie sich auf seinen Schoß. Vor dem Amtsgericht Wennigsen wurde die Aushilfskraft wegen sexuellen Missbrauchs und Besitzes von Kinderpornografie zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Dagegen legte der schlanke Mann mit Vollbart Berufung ein. „Unser Ziel ist eine Bewährungsstrafe“, erklärte sein Anwalt Wilhelm-Michael Bruns. Als Nebenkläger treten zwei Elternpaare auf. Bei den Worten des Anwalts ist ihr Unbehagen förmlich mit Händen greifbar. „Die Kinder haben nichts mitbekommen, sie haben nie etwas gesagt“, sagt der Anwalt. Sein Mandant sei nur verurteilt worden, weil er sich selbst im vollen Umfang belastet habe.

Fehlt dem Angeklagten die Unrechtseinsicht?

Kai W., er hat das Studium zum Grundschullehrer abgebrochen, ist in sechs Fällen des sexuellen Missbrauchs angeklagt. Er soll zwischen Oktober 2019 und Juni 2020 vier Jungen unsittlich berührt haben. Anwalt Bruns erklärt den Eltern, dass er die Taten nicht verharmlosen will. Er sagt zu den Eltern: „Sie haben sicher schon gehört, was es für Strafen für weit schlimmere Taten gibt.“ Hinzu kommt, dass der Angeklagte nicht vorbestraft sei und eine Therapie gemacht habe.

Das Unbehagen der Eltern nimmt wieder zu, als Kai W. anfängt zu sprechen. „Mein oberstes Ziel war es immer, dass mir so etwas nie wieder passiert.“ Er spricht von seinen Belastungen und psychischen Befindlichkeiten. Er berichtet über die „emotional anstrengenden Sitzungen“ im Männerbüro. Und welch Glück es für ihn sei, dass sein Freundeskreis und seine Familie nach wie vor hinter ihm stehe.

Anwältin Elif Gencay vertritt die Eltern eines Opfers. „Ich hatte den Eindruck, dass ihm die Einsicht fehlt, was er getan hat.“ Sie glaubt dem Angeklagten auch nicht, dass er plötzlich auf Frauen stehe. So als könne man in seiner sexuellen Orientierung einfach den Schalter umlegen. Und Kai W. wusste, dass er sich körperlich zu kleinen Jungen hingezogen fühlte. Vor den Taten hatte er sich an die MHH gewandt und nach einer Therapie „Kein Täter werden“ erkundigt. Dorthin können sich Menschen mit pädophilen Neigungen wenden, so lange sie noch nicht straffällig geworden sind.

Nach einer Beratung erklärte der Vorsitzende Richter Stefan Lücke, dass er derzeit keine Möglichkeit für eine Aussetzung der Haftstrafe zur Bewährung sehe. Der Angeklagte habe sich nicht im ausreichenden Maße mit seinen Taten auseinandergesetzt. Der Prozess beginnt am 11. August mit der Beweisaufnahme von vorne.

Von Thomas Nagel