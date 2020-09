Hannover: Erstes Tageshospiz in Niedersachsen eröffnet

Hannover

In Hannover ist am Sonnabend Niedersachsens erstes Tageshospiz eröffnet worden. Der Festakt zur Einweihung musste wegen Corona kleiner ausfallen. Die Predigt im Gottesdienst hielt die ehemalige Landesbischöfin Margot Käßmann.

Das Tageshospiz ist eine Erweiterung des Diakovere Uhlhorn Hospizes am Henriettenweg ( Groß-Buchholz). Die Bauzeit für das Projekt betrug ein Jahr. Drei Jahre sei es her, dass Mitarbeiter des Palliativdienstes den Anstoß für ein Tageshospiz gaben, berichtete Anke Reichwald, die Geschäftsführerin Diakovere Uhlhorn Hospiz: „Sie hatten die Versorgungslücke erkannt.“ Das Konzept wurde federführend von Schwester Gabi Kahl erstellt.

Anzeige

Schwester Gabi Kahl (links) zeigte den Gästen nach der Eröffnung das neue Tageshospiz. Quelle: Hottmann

Weitere NP+ Artikel

„Wir nehmen Patienten mit weit fortgeschrittener Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung auf“, so Reichwald. Sechs Plätze stehen zur Verfügung. Vor allem berufstätige Angehörige hätten oft keine Möglichkeit, die Versorgung ihrer Familienmitglieder zu Hause zu übernehmen. Das teilstationäre Angebot sei eine Ergänzung des ambulanten Palliativ- oder Pflegedienstes und Bestandteil des Hospizes.

Palliativdienst vermittelt

Der Zugang zum Tageshospiz wird zum Beispiel über den ambulanten Palliativdienst vermittelt. Schwerstkranken werde damit die Möglichkeit geboten, neben einer professionellen, ganztägigen Versorgung nicht ganz auf ihr Zuhause verzichten zu müssen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Es gehe darum, den Betroffenen ein gutes Leben bis zuletzt zu ermöglichen: „Tagesgäste und Bewohner werden bei uns medizinisch, pflegerisch und menschlich begleitet und kehren abends wieder in ihr Zuhause zurück. Den Tag verbringen sie aber in Gemeinschaft und in unserer Obhut“, erklärt Reichwald.

Außenansicht: Am Henriettenweg in Groß-Buchholz befindet sich das Tageshospiz. Quelle: Hottmann

Die Tagesgäste können beispielsweise in der Gemeinschaftsküche backen oder sich mit anderen auszutauschen. Am Abend gehen sie wieder nach Hause. Reichwald: „Mit einem Gefühl, dass dieser Tag nicht verloren war.“

Das Uhlhorn Hospiz hat im Rahmen der Baumaßnahme auch zwei weitere Räume bekommen. Es handelt sich um Familienzimmer. Hintergrund ist, dass die Zahl auch jüngerer Bewohner, die am Ende ihres Lebens stehen, stetig zunimmt. Mit den Familienzimmern werde den speziellen Bedürfnissen von Eltern und Kindern in einer besonderen Lebenssituation Rechnung getragen.

Eines von zwei neuen Familienzimmern im Hospiz für die speziellen Bedürfnisse von Eltern mit Kindern. Quelle: Hottmann

Der Neubau und auch die umfangreichen Renovierungsarbeiten wurden mit Spenden finanziert. Pastor Uwe Mletzko: „Die Baukosten liegen bei drei Millionen Euro. Wir sind dankbar für Spenden und Erbschaften, die uns geholfen haben, das Haus zu errichten.“

Nur wenige Tageshospize in Deutschland

In ganz Deutschland gibt es zurzeit nur eine Handvoll Tageshospize, das erste in Niedersachsen gibt es nun in Hannover. Ein neuer Meilenstein, den das Diakovere Uhlhorn Hospiz, das seit 20 Jahren existiert, gelegt hat, meint Heiger Scholz, Staatssekretär im Niedersächsischen Sozialministerium: „Das sind große Schritte auf einem erfolgreichen Weg.“

Von Britta Mahrholz