Hannover

Hannovers erstes Drive-In Testzentrum im Parkhaus des Zoos ist am Starttag gut angenommen worden. Am Mittwoch waren nach Zoo-Mitteilungen bis 18 Uhr 400 Personen da, die sich kostenlos haben testen lassen – sitzend in ihrem Auto. Seit dem 26. März können sich Interessierte für dieses Angebot anmelden. Das Testzentrum führt der Zoo im Auftrag des Fachbereichs Gesundheit der Region Hannover durch – die Region ist Trägerin der Einrichtung. Bis zu 600 Testungen am Tag in maximal vier Teststraßen sind im Drive-In-Angebot des Zoos möglich.

Bei dem sogenannten Bürgertest besteht seit dem 8. März die Möglichkeit, sich einmal die Woche kostenlos auf Sars-Cov-2 testen zu lassen. Insgesamt gibt es jetzt neun Testzentren in Hannover zum Nulltarif. Im Testzentrum am Zoo können sich Menschen ab sechs Jahren testen lassen – medizinisch geschulte Mitarbeiter führen dort einen Abstrich im vorderen Nasenraum durch. Nach 20 bis 30 Minuten erhält der Getestete eine E-Mail mit Zugangsdaten zu seinem Test-Ergebnis. Fällt das positiv aus, bekommt er Infos wie weiter zu verfahren ist. Das positive Ergebnis wird außerdem ans Gesundheitsamt übermittelt – nach dem Infektionsschutzgesetz.

Viele Anträge bei der Stadt auf private Testzentren

Über Ostern hat das Testzentrum am Zoo ebenfalls geöffnet, von Karfreitag bis Ostersonntag sind nach Zoo-Angaben insgesamt 2200 Testungen möglich, einige Termine seien noch frei. Anmeldungen sind im Internet unter www.testzentrum-am-zoo.de möglich. Geöffnet hat die Drive-In-Einrichtung von Karfreitag bis Ostersonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, am Ostermontag von 8 Uhr bis 13.30 Uhr. Wichtig: Das Testzentrum ist unabhängig vom Zoo Besuch. Wer die Einrichtung besuchen will, muss sich also dort nicht vorher testen lassen.

Die Stadt teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass es aktuell viele Anträge auf eine Teststation gebe. Ob das im Zusammenhang zu sehen sei mit der Bewerbung um die Teilnahme an der Öffnungstestphase ab dem 12. April, sei wahrscheinlich, könne man aber nicht exakt sagen, da es sich um private Anbieter handele. In Hannovers Innenstadt bieten inzwischen eine Reihe privater Betreiber Coronatests an, die zum Teil aber auch kostenpflichtig sind. Ein Zentrum hat jüngst an der Karmarschstraße gegenüber der Markthalle aufgemacht – dort war die Nachfrage am Mittwoch ebenfalls groß. Die Tests gibt es dort ebenfalls nur nach Terminvergabe.

Von Andreas Voigt