Hannover

Mitten in der dritten Corona-Pandemie-Welle wollte das Land Niedersachsen mit den Modellkommunen und einer umfangreichen Teststrategie erste Öffnungen von Handel, Gastronomie und Kultur ermöglichen. Wegen steigender Inzidenzzahlen ist der Start vorerst geplatzt. Doch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) beharrt auf den Plan, auch bei möglichen Verschärfungen der Corona-Regeln durch den Bund.

Während für den Landesvater dieses Vorhaben erkennbar Bedeutung ist, auch wegen der Chance, durch eine massive Testung zu mehr Erkenntnissen über die Wirkungsweise des Virus zu kommen, hält Niedersachsen mit Blick auf den Schulsektor weiter stoisch an inzidenbasierten Öffnungsstrategien fest. Einen Vorstoß, Modellkommunen für Bildung zu ermöglichen, gibt es bislang nicht. Das fordert nun jedoch der renommierte hannoversche Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch.

Folgen des Bildungslockdown immer verheerender

In der Region Hannover sind bis auf Grund- und Förderschulen sowie die Abschlussjahrgänge alle anderen Klassen seit Mitte Dezember dauerhaft im Distanzlernen – ein Ende ist nicht in Sicht. Am Freitag betrug der Inzidenzwert 135,8. Erst wenn dieser Wert drei Tage in Folge unter 100 fällt, ist Unterricht im Szenario B möglich. „Die Probleme für viele Schülerinnen und Schüler nehmen weiter zu: Kontakt- und Bewegungsarmut, Einsamkeit, Lernausfall. Die Lernrückstände werden täglich immer größer“, so Bönsch. Mehrfach hatte der Experte bereits in den vergangenen Monaten auf die drohenden Folgen des dauerhaften Bildungslockdowns hingewiesen. „Doch passiert ist bislang nichts, alle geäußerten Ideen bleiben ungeprüft.“

Doch die Politik reagiert „leider sehr schal“

Obwohl die Folgen immer dramatischer, die Lernrückstände immer größer werden, blieben die Reaktionen „leider sehr schal“, kritisiert der Erziehungswissenschaftler: „Während in Wirtschaft, Handel, Gastronomie mit viel Kreativität reagiert wird, scheint es so, als wenn für die Kinder und Jugendlichen nicht viele Ideen entwickelt werden.“ Die Situation werde vielmehr achselzuckend hingenommen.

Forscher fordert Modellprojekte im Bildungsbereich

Bönsch appelliert an das Kultusministerium: „Wie wäre es mit Modellprojekten im Bildungsbereich, um beispielhaft Leuchttürme zu schaffen, die Anregung in der Breite finden könnten. Es braucht keine perfekten Projekte, aber wenigstens Ansätze. Die verbreitete Lethargie muss endlich aufhören. Kreativität ist gefragt.“

Denkbar seien Schulen mit einem Satellitensystem von Lernorten zur Intensivierung von Kontakt-, Bewegungs- sowie Lernzeiten für Schüler in halber Klassenstärke. Sollte vor Ort der Platz für die tägliche Beschulung aller Schülerinnen und Schüler fehlen, könne mit Hilfe von Freizeitheimen, Gemeindehäusern, großen Räumen in anderen Immobilien ein Satellitensystem von Lernorten geschaffen werden, so die Vision. Auch ein Schichtsystem mit zusätzlichem Unterricht am Samstag wäre möglich. Dass die Idee am Personal scheitern könnte, schließt der Wissenschaftler aus: „Schließlich stehen seit einiger Zeit 25 Millionen Euro für die Bezahlung zusätzlichen Personals zur Verfügung. Lehramtsstudierende könnten neben dem digitalen Lernen Praxiserfahrungen sammeln. Aber es gibt sicher auch genug andere Erwachsene, die mitmachen würden.“

Kultusministerium darf sich nicht länger herausreden

Wege würden beim Gehen entstehen, sagt Manfred Bönsch: „Niedersachsen muss im Interesse der Kinder und Jugendlichen endlich losgehen. Wenn man etwas wirklich will, finden sich Möglichkeiten, das zeigt doch auch das Engagement für die Modellkommunen für Wirtschaft, Handel, und Gastronomie. Ausreden à la ’Das haben wir ja noch nie so gemacht’ darf es nicht länger geben.“

Von Britta Lüers