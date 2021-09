Hannover

Kaum haben die Grundschulen der Region wieder geöffnet, fehlen die ersten Schülerinnen und Schüler wegen Corona. Einige waren offenbar während der Ferien in Quarantäne geschickt worden und sind noch nicht wieder heraus. „Wir haben einige Fälle, in denen sich Kinder die Quarantäne aus dem Urlaub mitgebracht haben“, berichtet etwa Robert Kühn, Schulleiter an der Grundschule Wettbergen. Es handele sich aber nur um ein bis zwei Fälle. „Ansonsten haben wir keine aktuellen Fälle und klopfen auf Holz, dass es auch so bleibt.“

Ähnlich sieht es aus an der Grundschule Salzmannstraße in Linden: Schulleiter Hinrich Netzel ist froh, dass es keinen aktuellen Fall gebe, wohl aber seien zwei oder drei Kinder in den Ferien in Quarantäne geschickt worden und hätten noch nicht an die Schule zurückkehren können. Vergleichbar sei die Lage an der Grundschule Tiefenriede, berichtete deren kommissarischer Leiter Andreas Kathmann.

Infektionszahlen steigen

In den kommenden Tagen könnten die Zahlen allerdings steigen: „Der Schwerpunkt des aktuellen Infektionsgeschehens, liegt derzeit bei den Zehn- bis Neunzehnjährigen und den unter Zehnjährigen“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel am Montag. „Bei Letzteren“, zu denen ja auch die Kinder gehören, die Grundschulen und Kindertagesstätten besuchen, „hat sich die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 14 Tagen verdoppelt, unabhängig vom Schulbeginn.“ Welche Auswirkungen der Schulbetrieb nun also aufs Infektionsgeschehen haben werde, werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen, erläuterte Sprecher Borschel.

In Zahlen sieht die Situation so aus: Am vergangenen Donnerstag waren noch 314 Kinder im schulpflichtigen Alter als infiziert registriert, am Montag seien es bereits 430 gewesen. Die 7-Tage-Inzidenz der Altersgruppe der Null- bis Neunjährigen lag am Montag bei 163, die in der Altersgruppe der Zehn- bis Neunzehnjährigen bei 261.

Kultusministerium zieht Bilanz

Das Kultusministerium zog derweil eine weitgehend positive Zwischenbilanz der ersten Schultage: „Die bisherigen, nicht repräsentativen Rückmeldungen zu den aktuellen Schutzmaßnahmen in den Schulen sind weitgehend positiv, es überwiegt vor allem die Freude, dass unter den Vorgaben wieder Präsenzunterricht in voller Klassenstärke möglich ist“, zitierte die „Nordsee-Zeitung“ Ulrich Schubert, den Sprecher des Kultusministeriums.

Von Verena Koll und Andreas Voigt