Hannover

Nach dem Mord an Armin N. (30) am Donnerstag wird über das Motiv gerätselt: Blutfehde? Abrechnung im Rotlicht-Milieu? Verteilungskämpfe im Drogengeschäft? Stand jetzt könnte es auch ein großer Zufall gewesen sein, der zu dem tödlichen Schuss geführt hatte.

„Es war eine Zufallsbegegnung an einer Verkehrskreuzung“, sagt Anwalt Fritz Willig. Er vertritt Rinor Z., der als tatverdächtig gilt. Laut Zeugenaussagen hat der schwarze Porsche von Armin N. hinter dem weißen Mercedes in der Arndtstraße gehalten. Ein Mann soll dann aus dem Porsche ausgestiegen sein und mit einem Baseballschläger Seiten- und Frontscheibe eingeschlagen haben. Rinor Z. habe dann aus Angst zur Waffe gegriffen und geschossen.

Mordopfer war schon als Kind „Intensivtäter“

Laut seines Anwalts wusste er, um wen es sich bei Armin N. handelte. Das Opfer soll in Drogen- und Rotlichtkriminalität verwickelt sein. Nach Berichten der HAZ war er schon als Kind und Jugendlicher als Intensivtäter „Arturo“ aufgefallen. Nach NP-Informationen soll er bereits in dieser Zeit in Jugendgangs den Ton angegeben haben: Gewalt, Diebstähle und Raubtaten waren für ihn Alltag. Der Kampfsportler mit den definierten Muskelpaketen war dem Vernehmen nach Gesellschafter einer Immobilienfirma, im gleichen Gebäude gehen Prostituierte in Wohnungen ihrem Gewerbe nach.

„Mein Mandant hatte ihn wegen einer Schlägerei in Langenhagen angezeigt und fühlte sich von ihm bedroht“, erklärte Willig auf NP-Nachfrage. Derzeit halte sich sein Mandant an einem sicheren Ort auf und werde sich bald stellen. Er müsse zur Ruhe kommen. Allerdings fürchte er auch die Rache der Gefolgsleute von Armin N.

Das Mordopfer hatte im März 2017 nach einer Verfolgungsjagd durch die Oststadt einen Mann erschossen. In Notwehr wie das Landgericht Hannover feststellte. Nach NP-Informationen ging es um Milieu-Streitigkeiten mit Bremer Luden. Hat sich nun eine Verbrechensgeschichte wiederholt – nur mit vertauschten Rollen?

Anwalt Willig bezeichnet seinen Mandanten als unbescholtenen Familienvater. NP-Berichte über einen aufwendigen Lebensstil mit mehreren Luxusautos, die eine Nähe zum kriminellen Milieu vermuten lassen, wies Willig zurück. „Das wird sich alles aufklären“, so der Laatzener Anwalt. Bei der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern sei es um keinen Fall um Drogen oder Prostitution gegangen. Angaben aus der albanischen Community bestätigen die Angaben des Anwalts.

Nach NP-Recherchen war Rinor Z. 2019 für kurze Zeit Geschäftsführer einer Immobilienfirma. „Er war weiterhin in dieser Branche tätig“, sagt ein Insider. Wochen zuvor sei er von der Gang des Mordopfers bedroht worden. Unter anderem wohl auch von dem Schwager des Todesopfers. Dieser glatzköpfige Mann soll auch die Autoscheiben des Tatverdächtigen eingeschlagen haben. „Es ging um Geldforderungen aus der Vermittlung von Baugeschäften“, heißt es.

Von Thomas Nagel