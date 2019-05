Hannover

Nach ersten Informationen fuhr der Lkw am Donnerstag vom Pferdeturm kommend stadteinwärts und stieß auf der Hans-Böckler-Alle mit einer Stadtbahn der Linie 5 in Richtung Stöcken zusammen, als er nach links in die Seligmannallee einbiegen wollte. Verletzt wurde nach ersten Angaben der Feuerwehr Hannover niemand, aber die Bahn ist aus dem Gleis gesprungen.

Der Verkehr der Üstra wird daher durch den Unfall beeinträchtigt – es musste zeitweise ein Schienenersatzverkehr für die Linien 4 und 5 stadtauswärts ab Braunschweiger Platz eingerichtet werden. Für die Linie 11 mussten die Buslinien 128 und 134 zum HCC und Zoo genutzt werden. Inzwischen hat die Üstra via Twitter mitgeteilt, dass die Strecke wieder frei ist – es kommt aber noch zu Verspätungen. Die Bahnen fahren noch nicht wieder nach Plan.

Von NP