Hannover

Sich „unterm Schwanz“ am Hauptbahnhof zu treffen, ist gar nicht so einfach an diesem Sonnabend. Aber sich „am Schwanz“ beziehungsweise auf Augenhöhe mit dem alten Ernst August zu treffen geht durchaus. Dafür muss man nur das Gerüst am Denkmal besteigen und eine Farbpistole mitnehmen. Und das nutzen an diesem sonnigen Nachmittag auch viele Menschen.

Dass das Denkmal selbst bekleckst, in den Augen einiger Leute also „beschmutzt“ wird, kommt natürlich nicht in Frage, es hat eine Schutzhülle bekommen. Eingepackt ist König Ernst August samt Pferd in schwarzer Folie – nicht wie kürzlich der Pariser L’ Arc de Triomphe in weißem Stoff, dem letzten Projekt des 2020 verstorbenen Künstlers Christo. Auch wenn die Verhüllung des Königs hier den einen und anderen an Christo erinnert. Doch die Folie bleibt ja auch nicht schwarz. Immer mehr weiße, pinkfarbene und rote Punkte aus einem Silikongemisch zieren die eng am Denkmal anliegende Plastikverpackung, weil immer mehr Bürger ihren persönlichen Punkt auf das „Schwarmkunstprojekt“ machen wollen.

Teil eines Kunstprojektes sein

Einer der ersten ist Elvis Vater, der bald wieder Vater wird. „Ich mache das für meine Kinder“, sagt der 25-jährige Hannoveraner, der Teil eines Kunstprojektes sein möchte. Rainer Voges (69) wiederum mag „das Gemeinschaftsgefühl, mit anderen gemeinsam Kunst zu schaffen“. Er war auch schon dabei, als der ebenfalls von Künstlerin Kerstin Schulz verhüllte Martin Luther vor der Marktkirche mit Emojis beklebt wurde. „Der Sinn des Schwarms ist es ja, dass man Teil eines Ganzen ist, aber nicht gleich einen Verein gründen muss.“

Elvis Vater: Er macht es für seine Kinder. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Für Florian Fischer steht vor allem die politische Frage im Raum. Der 70-Jährige sieht im Ernst-August-Denkmal ein Symbol für Obrigkeitsverherrlichung, „das hier in Hannover ja noch ziemlich ausgeprägt ist“. Er würde am liebsten ganz auf das Denkmal verzichten. „Der antidemokratische Schweinepriester sitzt immer noch auf dem hohen Ross“, drückt er es ganz undiplomatisch aus.

Egal, warum die Menschen hier ihren persönlichen Punkt setzen, für Künstlerin Kerstin Schulz (54) ist alles recht. Kunstdenkmäler würden in den Vordergrund geholt, Fragen gestellt, ob man sie verändern könnte oder bearbeiten. Und was dies für eine Innenstadt bedeuten würde. „Wir stellen nur Fragen, aber geben keine Antworten vor“, sagt die kreative Frau aus Gehrden. „Wir wollen eine Plattform, die verschiedene Meinungen zulässt.“ Und da kommt zu Erwartendes – „was machen Sie mit unseren Steuergeldern mit Ernst-August?“ und auch Überraschendes zu Tage. Einer habe seinen Gebetsteppich herausgeholt und vor der vermeintlich neuen Kabaa – dem berühmten Quader in Mekka – gebetet, erzählt Schulz.

Gemeinsam geschaffenes Produkt

Noch eine Woche, immer von 15 bis 19 Uhr, kann gepunktet werden. „Dann wird das Gerüst entfernt und man sieht das Produkt, das wir alle zusammen geschaffen haben“, erklärte Ingrid Wagemann (64) das Projekt. „Wir freuen uns auf eine kunterbunte Diskussion rund um die Aktion“, so Wagemann, die auf eine Innenstadtbelebung außerhalb von „Konsum, Kirche und Kaffee“ setzt. Wagemann gehört zur Agentur für kreative Zwischenraumnutzung, die dieses Schwarmprojekt organisiert hat.

Organisatorin und Künstlerin: Ingrid Wagemann (Agentur für Kreative Zwischenraumnutzung) und Kerstin Schulz (Künstlerin). Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Möglich machte es übrigens auch die Gerüstbaufirma Germerott, die das Aufsteigen als Sponsor ermöglicht. „Ich finde es auch klasse, auf Augenhöhe mit Ernst August zu sein“, sagt Germerott-Projektleiter Thomas Grüner. Auch andere haben ihren Teil dazu beigetragen. „Es war super, wie die Deutsche Bahn und das Denkmalschutzamt uns innerhalb von zwei Wochen grünes Licht gegeben haben“, berichtet Wagemann.

Kunst wird weiter genutzt

Die Folie wird übrigens nicht einfach entsorgt nach Ende des Projekts, sagt Silke Gottburgsen (58), Mitglied im Atelierdreieck und schon lange bei den Schwarmkunst-Projekten dabei. Sie werde in Stücke geschnitten und für andere Schwarm-Aktionen genutzt. Jedenfalls, wenn sie vorher nicht zerstört würde.

Von Petra Rückerl