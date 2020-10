Hannover

Die Polizei lässt im Kampf gegen Drogenkriminalität nicht nach: Erneut wurden am Montag bei Schwerpunktkontrollen gegen Drogenhandel und -besitz in der Innenstadt mehrere Dealer aus dem Verkehr gezogen und mehrere Gramm Marihuana beschlagnahmt.

Gegen 14.35 Uhr beobachteten die Fahnder am Marstall einen 21-Jährigen dabei, wie er offensichtlich Drogen an einen 61-jährigen Kunden verkaufte. Als die Beamten ihn vorläufig festnehmen wollten, versuchte er, auf einem Fahrrad zu fliehen. Er wurde jedoch schnell eingeholt. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Ermittler 0,67 Gramm Marihuana. Sie leiteten Ermittlungsverfahren wegen Handels und Besitzes der Droge ein.

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Fast an der gleichen Stellen bemerkten die Beamten nur eine knappe halbe Stunde später einen weiteren Deal: Diesmal verkaufte ein 45-jähriger Mann einem 21-Jährigen Drogen. Bei dem Käufer wurden anschließend 1,7 Gramm Marihuana beschlagnahmt, der Verkäufer hatte offenbar seinen gesamten Warenbestand an den Mann gebracht. Bei ihm entdeckten die Beamten nur noch eine kleinere Menge mutmaßlichen Dealgelds.

Dealerduo eine Zeit lang beschattet

Zwei weitere Drogenhändler (36, 44) wurden von den Fahndern ein wenig länger im Auge behalten. So konnten die Beamten gleich drei Deals beobachten. Zunächst verkaufte das Duo gegen 17 Uhr an der Limburgpassage 0,42 Gramm Marihuana an einen 41-jährigen Kunden, wenig später eine weitere Menge des Stoffs an einen 21-Jährigen.

Der dritte Deal ging gegen 17.40 Uhr über die Bühne. Diesmal war der Kunde ein 54-Jähriger, der den beiden Männern 0,46 Gramm Marihuana abnahm. Das Dealerduo wurde ebenfalls vorläufig festgenommen, weiteres Marihuana und Dealgeld wurden sichergestellt. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Von Andreas Krasselt