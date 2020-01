Hannover: Erneut Drogenkontrollen am Steintor

Hannover

Die Polizei lässt bei ihren Drogenkontrollen am Steintor nicht locker. Erst am Dienstagnachmittag konnten die Fahnder wieder zahlreiche Verstöße feststellen, Drogen und Dealgeld sicherstellen.

Am frühen Nachmittag begannen die Beamten der Polizeistation Raschplatz mit ihren Kontrollen an der Straße Am Marstall und den umliegenden Straßenzügen. Die Zivilfahnder beobachteten Verkaufshandlungen und mehrere Übergaben von Drogen. Insgesamt 14 Beteiligte der mutmaßlichen Drogendeals wurden anschließend kontrolliert und durchsucht.

Fünf Strafverfahren eingeleitet

Bei den Durchsuchungen wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln, wie Marihuana und Crack sowie etwa 230 Euro Dealgeld beschlagnahmt. Fünf Strafverfahren wegen unerlaubten Handels und neun Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Drogen wurden eingeleitet.

Die Polizei kündigt an, auch zukünftig zielgerichtete Drogenkontrollen durchführen zu wollen. Damit solle das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt werden.

Von Andreas Krasselt