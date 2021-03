Hannover

Schon wieder hat es einen Blitzeinbruch bei einem Juwelier in der City gegeben. Und wieder wurde das Geschäft mit einem Auto aufgebrochen. Diesmal betroffen: der Juwelier Wempe in der Georgstraße.

Die Täter sollen kurz vor vier Uhr am Donnerstagmorgen zugeschlagen haben. Als Tatfahrzeug nutzten sie einen schwarzen VW, mit dem sie laut Polizeiangaben rückwärts in den Laden setzten. Sie plünderten die Auslagen und flüchteten mit einem weißen Audi durch die Fußgängerzone. Den VW ließen sie am Tatort zurück. Die Schadenshöhe und der Wert der Beute sind derzeit noch unklar. Der Inhaber des Geschäfts wollte am Donnerstag dazu noch nichts sagen.

Überfall auf Wempe in der Georgstraße Quelle: Elsner

Schon Anfang Februar ein ähnlicher Fall

Der Vorfall erinnert stark an den Einbruch beim Juwelier Lutz Huth in der Kröpcke Passage Anfang Februar. Auch damals waren die Täter mit einem Auto, das sie zuvor gestohlen hatten, in die Eingangstür des Geschäfts gefahren. Damals nutzten sie den Wagen aber anders als im aktuellen Fall auch als Fluchtfahrzeug.

„Es gibt Parallelen, aber auch Unterschiede“, so Polizeisprecher Martin Richter. Mögliche Verbindungen zwischen den Fällen würden geprüft. Ob es sich aber um dieselben Täter handelt, oder ob sich die Gauner nur derselben Methode bedienten, ist aktuell noch unklar. Das Tatfahrzeug wurde sichergestellt und wird von der Spurensuche unter die Lupe genommen. Ob und gegebenenfalls wo es gestohlen wurde, ist ebenfalls noch unklar.

Von Andreas Krasselt