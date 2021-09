Hannover

Am Freitagvormittag hat die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Impfempfehlung gegen Corona für Schwangere und stillende Frauen ausgesprochen. „Endlich“, freut sich etwa Prof. Ralf Schild, Chefarzt der Diakovere-Geburtshilfe. „Die Stiko war da bisher sehr zurückhaltend.“

Die US-Seuchenbehörde CDC habe bereits vor Monaten zur Impfung von Schwangeren geraten. „Ebenso die Österreicher, Dänen, Holländer und andere Länder. Wir wissen, dass eine Covid-Infektion in der Schwangerschaft für Mutter und Kind Nachteile mit sich bringt.“

Hohes Risiko für Schwangere

Noch deutlicher wird der Chefarzt der MHH-Frauenklinik, Prof. Peter Hillemanns: „Bei uns ist gerade erst vor zwei Wochen eine Schwangere an Covid-19 gestorben“, berichtet er. Nicht der einzige entsprechende Todesfall, und auch das Kind sei trotz Kaiserschnitt nicht zu retten gewesen. Für Schwangere bestehe ein 24-fach höheres Sterblichkeitsrisiko, betont der Mediziner. Durch die Schwangerschaft sei die Lungenfunktion eingeschränkt, die Erkrankten kaum noch zu beatmen.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand und wollten schon einen dringenden Hinweis auf unserer Homepage veröffentlichen, sich auch in der Schwangerschaft, am besten noch davor, impfen zu lassen.“ Es gebe aber auch immer wieder Bedenken, insbesondere grassiere die Mär, nach der man von einer Impfung unfruchtbar werden könne. „Das ist ein Totschlagsargument und entbehrt jeglicher Fakten“, betont Hillemanns.

Nach der Stiko-Empfehlung sollen nun Frauen ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel mit einem mRNA-Impfstoff wie etwa Biontech immunisiert werden. Ebenso stillende Mütter. Das wurde bislang generell so nicht empfohlen, weil die Datenlage nach Ansicht der Stiko-Experten dazu nicht ausreichte. Bislang gab es Impfempfehlung für Schwangere nur, wenn sie durch Vorerkrankungen besonders gefährdet waren. Und auch dann nur in Absprache mit ihren Ärztinnen und Ärzten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO beurteilt das noch immer so.

Empfehlung überfällig

Für den Experten Schild war die Empfehlung überfällig. Eine Impfung erst ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel aber sei sinnvoll, da sich in den ersten Monaten die Organe des Kindes erst noch bilden würden. Danach aber sei sie unter Berücksichtigung der üblichen Vorsichtsmaßnahmen, wie sie etwa bei einer Grippeimpfung beachtet würden, unbedenklich. „Sorgen, dass dem Kind dadurch etwas passieren könnte, sind abwegig“, betont Schild. „Dem passiert nur etwas, wenn die Mutter an Covid erkrankt.“

Gefährliche Infektion während der Schwangerschaft Nicht nur der aktuelle Schutz vor einer Covid-Erkrankung spricht für eine Impfung auch für Schwangere. Denn wie eine Studie der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover belegt, könnte eine Infektion während der Schwangerschaft dazu beitragen, dass das Kind vor allem in seinen früheren Jahren anfälliger für andere Infektion ist. Die Studie hat sich zwar auf Influenza-Viren bezogen. Aber auch andere Viren, wie eben SARS-CoV-2, können dazu führen, dass sich entsprechende Schlüsselmoleküle bilden, die zu dem erhöhten Infektionsrisiko der Nachkommen beitragen. Durchgeführt wurde die Untersuchung vom zur TiHo-Stiftung gehörenden Leibniz-Institut für Experimentelle Virologie (HPI) in Hamburg. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Prof. Gülşah Gabriel hatte Mäuseweibchen in einem frühen Stadium der Trächtigkeit mit dem Influenza-A-Virus infiziert. Die Nachkommen der infizierten Muttertiere seien langsamer gewachsen und zeigten sich anfälliger für Infektionen auch mit anderen Viren und Bakterien, heißt es in der Studie, die im Journal „Nature Communications“ veröffentlicht wurde. „Es gibt bereits mehrere unabhängige Hinweise aus humanen Studien, dass Kinder, deren Mütter eine Influenza in der Schwangerschaft hatten, in den ersten Lebensmonaten ein erhöhtes Infektionsrisiko besitzen“, so die Professorin. Die Befunde im neuen Tiermodell würden nun aber erstmals eine klare Kausalität aufzeigen. Gerade auch in Zeiten von Corona bedeutsam: „Diese Studien zeigen wiederholt, dass schwangere Frauen einen besonderen Schutz in Epidemien und Pandemien brauchen, um sich selbst, aber auch die nächste Generation zu schützen“, unterstreicht Gabriel.

Auch sein Kollege Dr. Hubert K. Sommer, Chefarzt der Frauenklinik des Klinikums der Region in Neustadt, sieht in der Empfehlung einen wichtigen Schritt. „Für die schwangeren Frauen ist es eine große Erleichterung und ein enormer Gewinn an Sicherheit, dass die Schutzimpfung gegen Covid-19 jetzt durch die Stiko empfohlen wird“, sagt er. „Wir raten allen unseren Patientinnen, ihren Partnern und dem gesamten sozialen Umfeld, nach individueller ärztlicher Beratung das Impfangebot wahrzunehmen.“

Sorgen um die Muttermilch

Sorgen hatte auch Petra Meyer (Name geändert), eine Mutter aus Hannover, die ihren Namen allerdings nicht in der Zeitung sehen möchte. Ihre Tochter ist mittlerweile ein gutes halbes Jahr alt. „Wenn man Angst hat, liegt das vor allem daran, dass man nicht genug Informationen hat“, sagt sie. Während ihrer Schwangerschaft habe sie sich nicht sicher sein können. „Ich bin ja für zwei Leben verantwortlich.“ Mittlerweile aber hat sie sich impfen lassen, obwohl sie stillt – ohne auf die Stiko-Empfehlung zu warten.

„Ich hatte natürlich Sorgen, dass mich die Nebenwirkungen möglicherweise mehrere Tage ans Bett fesseln könnten“, sagt sie. „Und das dadurch der Milchfluss stagniert.“ Sorgen, die sie jetzt eher als kleinlich bewertet. Schließlich trage sie durch ihre Impfung auch ein klein wenig zum Schutz der Menschheit bei. Vor allem aber: „Ich kann dadurch ja auch mein Kind schützen, das noch nicht geimpft werden kann.“

Hebammen halten sich an Empfehlung

Dass Schwangere sich Gedanken über die Auswirkungen auf ihr Kind machen, weiß auch Veronika Bujny, Vorsitzende des Niedersächsischen Hebammenverbands. „Bislang gab es eben noch keine Impfempfehlung für Schwangere und Stillende, das ist jetzt anders“, sagt sie. „Das wird einige beruhigen, andere werden sich weiter Sorgen machen.“ Die Hebammen würden sich an die Empfehlung halten. „Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Stiko das wissenschaftlich sorgfältig geprüft hat. Das geben wir entsprechend weiter.“

