Hannover

Raubversuch am frühen Morgen: Am Donnerstag gegen 5.30 Uhr sah sich ein 34-Jähriger aus Ronnenberg am Schwarzen Bären (Linden) plötzlich von einem Messer bedroht. Das Opfer stand vor einem Café, als sich ein schlanker dunkelhaariger Mann, etwa 25 bis 35 Jahre alt, auf einem schwarzen Trekkingrad näherte. Dann hielt er an, stieg vom Fahrrad ab, bedrohte den 34-Jährigen unvermittelt mit einem Küchenmesser und forderte Wertsachen.

Der Ronnenberger flüchtete in das Café, der Angreifer südlicher Herkunft – so die Polizei - ohne Beute in Richtung Deisterstraße. Der offensichtlich betrunkene Möchtegern-Räuber ließ das Herrenrad (Excelsior) am Tatort stehen.

Nun suchen die Ermittler der Polizeiinspektion West Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem Gesuchten oder auch zur Herkunft des am Tatort zurückgelassenen Trekkingrads geben? Hinweise unter 0511-109-3920.

Von Petra Rückerl