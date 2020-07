HANNOVER

Das Fössebad bleibt kommunalpolitisches Zankobjekt. Nachdem sich Stadtkämmerer Axel von der Ohe ( SPD) vor ein paar Wochen wegen des Sparzwangs der Stadt durch hohe Einnahmeverluste infolge der Corona-Pandemie für eine Verschiebung des Neubaus um Jahre ausgesprochen hatte, konterte der Stadtbezirksrat Linden-Limmer kürzlich: Man wünsche die zügige Umsetzung des Neubaus mit Hallenbad, 50-Meter-Bahn, Tribüne und Außenbecken wie geplant bis 2024, hieß es einstimmig. Am Mittwoch hat nun der Sportausschuss getagt. Ergebnis: die FDP hat das Thema in die Fraktion gezogen – Beratungsbedarf.

Anlass dafür sind die Ausgaben, denn unverrückbar ist bislang nur dies: Die Kosten des Neubaus sind inzwischen auf 30 Millionen Euro angeschwollen – ein Anstieg um zehn Millionen Euro. Über den Grund hüllt sich die Stadt bislang in Schweigen, im Rahmen der Ausschreibungsvergabe wolle man dazu etwas sagen, teilt die Stadt in ihrer Vorlage zum Sportausschuss mit. „Im Haushalt haben wir eine Etatisierung von 20 Millionen Euro Kosten festgeschrieben. Jetzt werden un 30 Millionen Euro Kosten vorgelegt. Wir wollen genauer wissen, woher diese Mehrkosten kommen“, sagte FDP-Sportpolitiker Andreas Bingemer.

Entscheidung über Fössebad fällt nach der Sommerpause

Den Neubau müsse man jetzt auch im Zusammenhang mit der Gesamtsituation der Stadt Hannover infolge der Corona-Pandemie sehen, Rund 220 Millionen weniger Gewerbesteuern erwarte die Stadt, auch der städtische Anteil an der Umsatz-und Gewerbesteuer gehe zurück. „Deshalb wollen wir über das weitere Vorgehen beraten“, so Bingemer weiter.

Was heißt das nun für das Fössebad? Nach der politischen Sommerpause kommt das Thema dann wieder auf die Tagesordnung des Sportausschusses, kündigte Sportdezernentin Konstanze Beckedorf an. Grünen-Sportpolitiker Mark Bindert fragte, ob die Absetzung negative Auswirkungen auf das Bundes-Förderprogramm zum Abbau vom Investitionsstau durch die Pandemie habe, weil die Stadt Hannover nun zu spät komme. Dies sei nicht der Fall, da die Förderrichtlinien für dieses mehrere Millionen Euro schwere noch nicht feststünden, so die Dezernentin. Bei dem Programm fördert der Bund 45 Prozent eines Vorhabens, 55 Prozent übernimmt eine Kommune.

Grüne: Fössebad bleibt als Kombibad erhalten“

Die Absetzung des Tagesordnungspunktes durch die FDP muss die Ampelpartner überrascht haben, denn am Vormittag hatten die Grünen noch eine Pressemeldung zum Fössebaad verschickt. Die Position der Grünen ist eindeutig: „Bereits 2017 haben wir neben dem Neubau des Misburger Bads auch den Neubau des Fössebads als Hallenbad mit 50-Meter-Sportbecken, Lehrschwimmbecken und Kinderbecken beschlossen – zunächst jedoch noch ohne Außenbecken“, sagt Mark Bindert, der sportpolitische Sprecher. Nach Protesten aus dem Stadtbezirk gegen den Verlust des beliebten Freibads hätten die Grünen dann aber zum Haushalt 2019/20 durchsetzen können, dass für das Fössebad auch Mittel für den Bau eines Außenbeckens eingestellt würden. „Somit bleibt nun das erste kombinierte Hallen- und Freibad Deutschlands, das 1960 eröffnet wurde, auch künftig in neuer Form als Kombibad erhalten“, so Bindert.

Nach Ansicht der Grünen wird mit dem 25 Meter mal 15 Meter großen Außenbecken mit Planschbecken das Angebot für alle Altersgruppen erhöht und damit die Attraktivität des Fössebads gesteigert. Durch den Kombibetrieb würden außerdem lange Schließzeiten vermieden, was zu höheren Besucherzahlen führe. Marc Bindert: „Angesichts des hohen Sanierungsbedarfs beim Stadionbad ist allerdings eine schnellstmögliche Fertigstellung des Fössebads notwendig, damit es in Hannover auch während der Schließung des Stadionbads weiterhin ein wettkampftaugliches 50-Meter-Sporthallenbad mit Tribüne gibt.“ Ob es kommt, und in welchem Jahr – diese Entscheidung fällt nun nach der Sommerpause.

Von Andreas Voigt