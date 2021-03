Hannover

Das Energieversorgungsunternehmen Avacon startete mit dem Austausch eines Hochspannungskabels nördlich der A2 Autobahnbrücke im Bereich Grüne Heide. Die neue 110.000-Volt-Kabelverbindung deckt den höheren Energiebedarf von Hannover: „Das neue Kabel ist dreimal so stark wie das bisherige Kabel und deckt einen berechneten Strombedarf von 150 Megawatt“, sagt Projektleiter Stefan Drabe.

Die Arbeiten laufen parallel zum Verkehr auf der Autobahn, den Werksschienen sowie dem Schiffsverkehr auf dem Mittellandkanal – dank unterirdischer Verlegearbeiten. Die Hochspannungskabel werden etwa 15 Meter tief unter dem Boden verlegt und liegen nach Abschluss des Projekts unter der sechsspurigen Autobahn, Werksschienen sowie dem Mittellandkanal.

Altes Kabel aus dern 60er Jahren

Mittels horizontalem Spülbohrverfahren werden die Kabel unter die Erdoberfläche gebracht: „So können Rohrleitungen unterirdisch verlegt werden, ohne Gräben ausheben zu müssen. Das ist der neuste Stand der Technik“, erklärt Drabe. Eine Horizontalspülbohranlage bohrt zunächst einen unterirdischen Kanal durch den Boden. Mithilfe einer Bohrspülflüssigkeit aus Wasser und Bentonit wird der Boden gelöst. Wenn der 75 Zentimeter breite Bohrkanal vorbereitet ist, kann das Kabelschutzrohr im Rückzug mit 250 Tonnen Zugraft in den Boden gezogen werden. In dieses Kabelschutzrohr werden insgesamt sechs Hochspannungskabel gelegt. Zur Fernsteuerung des Stromnetzes aus Salzgitter finden zudem vier Lichtwellenreiterkabel im Kabelschutzrohr Platz.

Unter der Erdoberfläche: Eine Horizontalspülbohranlage bohrt zunächst einen unterirdischen Kanal durch den Boden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Durch die aufwendigen Verlegearbeiten kann das Kabel aus den 1960er Jahren abgelöst werden: „Das alte Kabel hing noch unter der Autobahnbrücke“, sagt Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler. Die unterirdisch verlegte Stromverbindung sei deutlich sicherer – auch weil das alte sogenannte Ölkabel durch ein modernes Kabel ersetzt werde. 3,5 Millionen Euro investiert Avacon in diesen zweiten Abschnitt zur Erneuerung der Stromversorgung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Projekt kostet insgesamt 20 Millionen Euro

„Die Unterquerung der drei Infrastrukturen Autobahn, Werksschienen und Mittellandkanal ist im Gegensatz zum ersten Abschnitt in Bothfeld eine echte Herausforderung“, weiß Selahattin Yatti von der Rohrleitungsbaufirma Kuhlmann. In Bothfeld waren 2018 an der Leitung von Lehrte nach Stöcken ebenfalls neue Hochspannungskabel verlegt worden: „Allerdings im Waldgebiet bei weniger komplizierten Bodenverhältnissen.“ Insbesondere unter dem Mittellandkanal bestehe der Boden hauptsächlich aus Ton und Schwemmsand, was die unterirdische Bohrung deutlich erschwere.

Zur Galerie Neue Hochspannungskabel unter der Autobahn, Werksschienen und dem Mittellandkanal? Wie funktioniert das ohne den Verkehr zu behindern? Ein Baustellenbesuch der NP.

Dennoch plant Avacon damit, die Arbeiten bis Mitte April abzuschließen. Ein dritter Abschnitt zur Erneuerung der Stromversorgung im Bereich des Autobahnkreuzes Hannover-Nord in Langenhagen ist bereits in Planung. Das Projekt der insgesamt drei Abschnitte kostet das Energieversorgungsunternehmen 20 Millionen Euro: „Damit ist auch der zukünftige Energiebedarf gedeckt“, so Avacon-Sprecherin Michaela Fiedler.

Von Sophie Peschke