Hannover: Enercity stellt 260.000 Gasgeräte um

hannover

Dieses Projekt dauert ein bisschen länger: Energieversorger Enercity-Netz stellt im Raum Hannover bis Juli 2025 260.000 Gasgeräte auf die Nutzung einer anderen Gasart um – und zwar nicht nur die Thermen von Enercity-Kunden, sondern die aller Gasnetzkunden.

Hintergrund: In Nordwestdeutschland wird die Erdgasversorgung vom L-Gas (L für „low“ – niederiger Energiegehalt) auf H -Gas (H für „High“ – hoher Energiegehalt). Daher müssen etliche Gasgeräte technisch angepasst werden, „sie benötigen zum Beispiel neue Düsen“, erläutert Enercity-Sprecher Carlo Kallen.

Erst die Erfassung, dann die Umstellung

Enercity-Netz geht in zwei Schritten vor. Zunächst werden die Geräte erfasst, später erfolgt in einem zweiten Schritt die Umstellung. Das Positive aus Sicht der Kunden: „Erfassung, Anpassung und Qualitätssicherung von anpassungsfähigen Geräten im Rahmen der Gasumstellung sind kostenlos“, heißt es in einer Mitteilung des Energieversorgers – letztlich werden sie auf alle Gaskunden bundesweit umgelegt.

Umstellung auf H-Gas im Enercity-Netz: Das sind die betroffenen Gebiete. Quelle: Enercity-Netz

Der Raum Hannover ist in drei Umstellgebiete eingeteilt: Langenhagen, Hannover Ost mit Seelze und Ronnenberg sowie Hannover West mit Laatzen und Hemmingen. Die Erfassung der Gasgeräte erfolgt in Langenhagen ab September 2021, die Anpassung der Geräte ab Mai 2023, in Hannover Ost wird ebenfalls ab September 2021 erfasst, umgestellt dann ab Dezember 2023, in Hannover West beginnt die Erfassung im Oktober 2022, die Anpassung erfolgt ab Dezember 2024.

Infos im Internet: www.mein-h-gas.de

Fragen und Antworten zur Gasumstellung: www.mein-h-gas.de/informationen/faq

Kostenfreie Service.Nummer +49.800.36372489 (Zeiten: Mo–Do 07:00–20:00 Uhr, Fr 07:00–18:00 Uhr)

Von Michael Lange