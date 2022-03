Hannover

Preisgünstig Strom tanken an den Ladesäulen – damit ist es deutschlandweit offenbar demnächst vorbei. Hauptgründe sind, dass die Anbieter den Ladebetrieb nun zu einem lohnenden Geschäft machen wollen, außerdem kommen Steuern hinzu. In Hannover müssen Besitzer von E-Autos aktuell hingegen nicht mit einer Preisanhebung rechnen: Fürs Standardladen (AC) verlangt Enercity weiterhin 39 Cent pro Kilowattstunde, beim Schnellladen bis 350 Kilowatt Ladeleistung (DC) sind es 47 Cent – damit sei man im Marktvergleich sehr günstig, so Enercity auf Anfrage. Das wolle man auch bleiben, hieß es.

In Hamburg hingegen hat Hamburg Energie angekündigt, zum 1. Mai die Preise für die Kilowattstunde (kWh) auf 49,9 Cent anzuheben – ein Plus von 69 Prozent. Und bei den Autobahn-Schnellladestationen von Ionity sind 79 Cent fällig – es sei denn, man akzeptiert eine monatliche Grundgebühr von 17,99 Euro. Dadurch sinkt der Strompreis beim Laden mit Gleichstrom (DC) an der Ionity-Säule auf 35 Cent.

Enercity gibt am 31. März neue Daten zur Ladeinfrastruktur bekannt

Hamburg Energie begründet die Preisanhebung mit den in den vergangenen Monaten deutlich gestiegenen Energiepreisen, dazu kommt noch eine Gebühr – die Stadt Hamburg schlägt seit dem 1. Januar 0,12 Cent an AC-Säulen und 0,20 Cent an DC-Säulen auf. Der Stromversorger benennt für den Preisanstieg an den rund 1000 öffentlichen Ladesäulen in Hamburg insgesamt drei Faktoren: der Energiepreis (10 Cent/kWh), das Netznutzungsentgelt (0,65 kWh) und eben der seit Januar erhobene Nutzungspreis von 12 Cent für die Kilowattstunde.

Tatsächlich hat sich nach Angaben des Vergleichsportals Check24 der Preis einer Megawattstunde an der Strombörse seit März 2021 von damals 46 Euro auf aktuell 284 Euro erhöht. In Hannover setzt Enercity dennoch weiter auf den aktuellen Strompreis – wie lange noch, ist offen. Am 31. März gibt das Unternehmen unter anderem neue Daten zum Infrastrukturausbau bei den Ladesäulen bekannt. Aktuell gibt es 357 öffentliche Ladepunkte, bis Ende April will Enercity 440 Ladepunkte installieren, davon 80 Schnellladepunkte. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben zuversichtlich, das auch zu schaffen. Auch die Zahl von 450 Ladestationen bis Ende April hält Enercity für möglich.

Gut vier Stunden Ladezeit für 100 Kilometer Reichweite

Die allermeisten Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum schließen eine Schnellladung aus – weil die Straßenbeleuchtungstechnik keine große Leistung zulässt, nämlich nur 4,6 Kilowatt statt 11 kW oder gar 22 kW und mehr. Heißt: Für eine Reichweite von 100 Kilometern sind gut vier Stunden Ladezeit fällig. Dafür kostet ein solcher Ladepunkt mit etwa 2500 Euro nur rund halb so viel wie einer an einer separat neu errichteten Ladestation.

Das Stromnetz in Hannover ist laut Enercity sehr gut ausgebaut, was auch in Zukunft so bleiben wird, denn ein Großteil der 1,5 Milliarden Euro, die der Energieversorger bis 2025 investiert, geht in die Infrastruktur. Engpässe gebe es nicht, Anschlüsse für Ladestationen sind laut dem Unternehmen immer möglich. Eventuell kann im Einzelfall eine Netzerweiterung notwendig werden, wenn jemand eine leistungsstärkere Lademöglichkeit installieren möchte, die über die Ladeleistung von 11 Kilowatt hinausgehen soll. Mehr als 80 Prozent der Ladevorgänge finden zuhause oder am Arbeitsplatz statt.



Von Andreas Voigt