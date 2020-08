Hannover

Mike Gehrke, Bernd Strauch, Thomas Hermann: In den zurückliegenden Jahrzehnten war der Vorsitz des Jazz Clubs am Lindener Berg Männersache. Damit ist jetzt Schluss. Der Klub vom Lindener Berge hat erstmals in seiner über 50-jährigen Geschichte mit Vanessa Erstmann eine Frau an seine Spitze gewählt. „Darüber freuen wir uns. Es wurde Zeit für eine Frau“, sagt Uwe Thedsen. Seit 2004 hatte er die Geschäftsführung, künftig bleibt er Vorstand und Klub als Berater erhalten.

Vorsitzender war seit 2015 Thomas Hermann, der das Amt vom verstorbenen Bernd Strauch übernommen hatte. Jetzt hat Hannovers Bürgermeister Platz für Vanessa Erstmann gemacht. Die Historikerin führt die Jazz Club-Geschäfte nun gemeinsam mit Michael Emmert. Die 35-Jährige rückte schon 2017 in den Vorstand auf, kümmerte sich seither um das damals neu geschaffene Ressort Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Zum Jazz-Club fand sie, als sie bei Recherchen für ihre Doktorarbeit über das Image Hannovers 2015 auch das Club-Archiv und Unterlagen von Jazz-Club-Legende Mike Gehrke durcharbeite.

Konzeptidee: Jazz Club bietet auch Konzerte in der City an

Wegen Corona ruht seit Mitte März auch das Konzertgeschehen des Jazz Clubs. Weiter geht’s jetzt aber immerhin in Kürze mit zwei Konzerten unter freiem Himmel: Am kommenden Sonnabend, 15. August, spielt das Knut Richter Trio im Biergarten Waterloo ab 15 Uhr auf. Am Sonntag, 23. August, haben Jazz-Komponist und -Musiker Lutz Krajenski & Friends im Gartentheater der Herrenhäuser Gärten einen Auftritt – das Abendkonzert ist allerdings schon ausverkauft. Jazz Club-Konzerte außerhalb des Kellers: Wegen Corona zwei Ausnahmen oder ein Konzept mit Zukunft?

NEUE ÄRA: Vanessa Erstmann leitet jetzt den Jazz Club. Martin Reuter (von links), René Rooimans, Michael Emmert, Uwe Thedsen und Lothar Krist komplettieren den Vorstand für die nächsten Jahre. Quelle: Jazz Club

Die neue Jazz Club-Chefin: „Sowohl als auch. Wir arbeiten an einem Konzert, bei dem der Jazz Club auch mal in die Stadt kommt. Einigen ist der Weg auf den Lindener Berg doch zu hoch oder der Club liegt ihnen zu abseits.“ Als Konzertorte könne sich sich den Pavillon, kleinere Locations in der Innenstadt oder Kirchen vorstellen, bei einem Gemeinschaftsprojekt mit der Gospelkirche. „Und wenn wir wieder öffnen dürfen, wollen wir häufiger Funk- und Afrobeat, und Soul-Konzerte organisieren und dafür auch eine kleine Tanzfläche freiräumen“, sagt Vanessa Erstmann. Man wolle mit dieser Musik dann gezielt jüngeres Publikum anzusprechen.

Hermann wird Ehrenmitglied, Kespohl bleibt Booking-Chef

Der Vorstand des Jazz Clubs setzt sich insgesamt aus sechs Personen zusammen: Neben Vanessa Erstmann, Michael Emmert und Uwe Thedsen noch Lothar Krist, René Rooimans und Martin Reuter. Thomas Hermann ist künftig Ehrenmitglied des Jazz-Clubs. Booking-Manager bleibt wie gehabt Gerd Kespohl.

Von Andreas Voigt