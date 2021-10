Hannover

Wer einen offiziellen Corona-Testnachweis braucht, muss dafür in vielen Fällen ab sofort das Portemonnaie zücken. Die NP sagt, was Sie jetzt beachten müssen.

Was genau ändert sich ab dieser Woche bei den kostenlosen Schnelltests?

Bisher wurden die Kosten für Corona-Schnelltests, beispielsweise in Testzentren, vom Staat übernommen. Wer aber nun beispielsweise an einer Veranstaltung teilnehmen möchte, bei der die 3G-Regel gilt, nicht geimpft ist und sich deswegen testen lassen möchte, der muss den erforderlichen Schnelltest selbst bezahlen. Bestimmte Gruppen sind jedoch weiterhin von der Kostenpflicht ausgenommen.

Für wen bleiben die Corona-Tests auch nach dem 11. Oktober vorerst weiter kostenlos?

Wer sich etwa aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann oder für wen es noch keine allgemeine Impfempfehlung gibt. Das gilt für Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, ebenso für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder erst in den letzten drei Monaten vor dem Test zwölf geworden sind. Denn für sie gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. Vorgesehen sind auch einige Übergangsregeln. So können Zwölf- bis 17-Jährige sowie Schwangere noch bis 31. Dezember mindestens einen kostenlosen Test pro Woche machen. Denn für beide Gruppen gibt es erst seit kurzer Zeit eine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission. Sie sollen mehr Zeit bekommen, sich zu informieren und impfen zu lassen. Ebenfalls kostenlos bleiben die Tests für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion oder als enge Kontaktperson eines Infizierten einen Test brauchen. Und auch Studierende aus dem Ausland, die mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden, können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos testen lassen.

Welche Nachweise müssen für kostenlose Tests vorgelegt werden?

Kinder müssen ihren Ausweis mit Foto vorlegen, Schwangere ihren Mutterpass. Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, benötigt ein ärztliches Attest – eine Diagnose muss aber nicht angegeben werden.

Gibt es nur Zustimmung oder auch Kritik am Ende der kostenlosen Bürgertests?

Das Echo ist geteilt. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hält den Schritt für nachvollziehbar, da inzwischen alle Menschen ein Impfangebot erhalten hätten. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärte, es sei nicht zu rechtfertigen, dass Ungeimpfte ihre Tests weiter aus den Steuermitteln der Geimpften bezahlt bekämen. Er rechnet nach dem Ende der kostenlosen Testungen mit einem Anstieg der Impfungen. Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) teilt diese Prognose. Behrens weiter: „Die kostenlosen Bürgertests haben einen wichtigen Beitrag geleistet, um die dritte Welle zu brechen und um der niedersächsischen Bevölkerung zusätzliche Sicherheit für ihren Alltag zu geben.“ Eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler sei jedoch nicht mehr angezeigt. Der Sozialverband VdK fordert unterdessen eine Begrenzung der Kosten. Und der Marburger Bund befürchtet nach dem Ende der kostenlosen Corona-Tests einen Anstieg der Infektionszahlen.

Wie viele Teststellen gibt es aktuell noch in der Region Hannover?

Nach Angaben von Regionssprecherin Christina Kreutz sind (Stand: 11.10.21) noch 200 Teststellen registriert, die vom Gesundheitsamt beauftragt sind. Wie viele davon noch in Betrieb sind, kann die Verwaltung nicht sagen. Auch in Arztpraxen sowie Apotheken können sich Bürger testen lassen. Kreutz: „Insgesamt kommen wir damit in der Region auf 360 Testzentren.“ Man wisse nicht, wie sich diese Zahl mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests entwickeln werde, so die Sprecherin. Allerdings wird erwartet, dass einige Betreiber von Teststellen schließen werden. „Wir gehen davon aus, dass das Testvolumen abnimmt“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Auch Julian Mirabadi, Betreiber der elf „Corona 15“-Testzentren in Hannover, rechnet mit einem leichten Rückgang: „Wie sich die Nachfrage entwickeln wird, steht in den Sternen. Wir hoffen auf keinen zu starken Einbruch.“

Wie viel kosten Schnelltests jetzt in Hannover?

Das entscheiden allein die Betreiber der Teststellen, erläutert Oliver Grimm, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover: „Das Land macht keine Vorgaben hinsichtlich der Preise.“ Bisher bekamen Anbieter pro Schnelltest 11,50 Euro Vergütung von der KVN. „Nun wird der Markt bestimmen, wie sich die Preise entwickeln werden Alles, was sich preislich zwischen zwölf und 20 Euro bewegt, ist akzeptabel“, sagt KVN-Sprecher Haffke. Die Preise, die seit Montag für Antigen-Schnelltests in den rund 70 Teststellen im Stadtgebiet verlangt werden, bewegen sich zwischen neun Euro und maximal 19,80 Euro. Das „Schnelltestzentrum Hannover“, das insgesamt sieben Teststellen betreibt, unter anderem vor der Oper, am Steintor sowie am Weißekreuzplatz bietet aktuell die günstigsten Schnelltests an. Bürgerinnen und Bürger zahlen dort 9,90 Euro für einen Antigen-Test. Das „Testzentrum am Sofaloft“ in der Südstadt berechnet für das gleiche Angebot hingegen 19,80 Euro. Das ist aktuell der mit Abstand höchste Preis im Stadtgebiet. Die meisten anderen Anbieter liegen mit ihren Preisen genau in der Mitte. So kosten Schnelltest im „Testzentrum Am Aegi“ 14,90 Euro, auch im „Covidzentrum“ im Hauptbahnhof sowie in den elf Teststellen von „Corona 15“ zahlen Bürger 14,90 Euro.

Und gibt es in einigen Teststellen besondere Rabattaktionen?

Ja, zum Beispiel im Zoo Hannover, wo es neben einem Drive-In-Testzentrum mittlerweile auch im Eingangsbereich ein Walk-in-Testzentrum gibt. Die Schnelltests, die online gebucht werden müssen, kosten dort regulär 14,90 Euro. Zoobesucher mit Jahreskarte oder Tagesticket zahlen jedoch nur 4,90 Euro. Nach Angaben einer Sprecherin sei die Nachfrage trotz des Endes der kostenlosen Bürgertests zu Wochenbeginn nicht eingebrochen. „Die Nachfrage ist weiter gut. Seit Ende März haben wir bislang insgesamt 90.000 Testungen gemacht.“

Wie viele kostenlose Schnelltests wurden in Niedersachsen zwischen März und Oktober dieses Jahres gemacht?

Nach Angaben der KVN wurden in dieser Zeitspanne insgesamt mehr als 15,3 Millionen Tests durchgeführt. Davon waren knapp 82.700 positiv, was etwas mehr als 0,5 Prozent entspricht. Rund 4300 Einrichtungen wie Testzentren, Praxen oder Apotheken boten demnach landesweit die Tests an.

