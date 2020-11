Hannover

Die Corona-Pandemie setzt Eltern und Kinder seit acht Monaten unter Druck. Die zweite Welle und der Teil-Lockdown verschärfen die Situation. Viele Familien sind am Ende ihrer Kräfte, sehen jeder neuen Woche mit großer Sorge entgegen: Werden die Schulen und Kitas wieder geschlossen?

Die Initiative „Familien in der Krise“ hat am Montagabend Blaue Briefe von Eltern an Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) überreicht. „Die blauen Briefe stehen symbolisch für die schwierige Situation, in der sich viele Familien befinden. Für die Anspannung, den Stress und auch die Hilflosigkeit, die viele angesichts drohender Schließungen fühlen“, erklärt die Sprecherin der Initiative, Sina Denecke. Tonne nutzte die Gelegenheit, um mit Denecke und ihrer Kollegin Anne Jansen ausführlich über die Situation zu sprechen.

Anzeige

Szenario B wirkt für viele Familien wie eine Teilschließung

„Wir konnten dem Minister erfolgreich die schwierige Lage vieler Familien in Niedersachsen nahebringen. Als Initiative ehrenamtlich engagierter Eltern möchten wir ihn ausdrücklich darin bestärken, Schulen und Kitas offen zu lassen“, sagte Denecke nach dem Treffen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Bereits ein Wechsel in das Szenario B käme nach Ansicht von „Familien in der Krise“ einer Teilschließung gleich und stelle viele Eltern gerade jüngerer Kinder vor große Herausforderungen. Jansen: „Doch es geht auch um das Auseinanderklaffen der Bildungsschere und die Zukunft vieler Kinder, die durch den erneuten Ausfall von Präsenzunterricht negativ beeinflusst wird.“ Um jedoch den Präsenzbetrieb an Schulen weiter aufrechtzuhalten, brauche es umfassende Lösungen. Ein Vater schrieb daher in seinem Brief an den Minister: „Der Winter ist noch lang – bitte beenden Sie die Ansteckungslotterien in Schulen sowie Kitas und entwickeln pragmatische Ansätze, um die Einrichtungen offen zu halten.“

„Bei der Umsetzung ist oft noch Luft nach oben“

Bereits seit Monaten fordert die Initiative daher effektive Teststrategien, Belüftungskonzepte sowie kreative Personal- und Raumlösungen. Denecke berichtete stolz: „Einige unserer Vorschläge hat der Kultusminister sogar schon erfolgreich umgesetzt, beispielsweise der Einsatz von Lehramtsstudenten in Schulen.“ Auch gebe es, verglichen mit anderen Bundesländern, in Niedersachsen bereits gute Konzepte, so Denecke: „Aber die Briefe der Eltern beweisen, dass in der Umsetzung oft noch Luft nach oben ist.“

Von Britta Lüers