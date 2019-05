HANNOVER

Unabhängig davon, ob Leibniz Universität und Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) als Verbund in knapp zwei Monaten zu einer von elf Elite-Unis beim Wissenschaftswettbewerb „Exzellenzinitiative“ ernannt werden, wollen die beiden Hochschulen auch in Zukunft gemeinsam an Projekten forschen – und den Wissenschaftsstandort Hannover nach vorne bringen. „Entweder bleiben wir Exzellenz-Uni oder werden sie“, sagt Uni-Präsident Volker Epping. Soll heißen: Bei der nächsten Exzellenzinitiative in sieben Jahren geben Leibniz Universität und MHH wieder gemeinsam an den Start.

Kooperationvereinbarung nimmt Ende Mai Fahrt auf

Dafür haben die beiden Hochschulen schon im November 2018 eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um auf verschiedenen Feldern gemeinsam zu forschen. Ende Mai trifft sich der Koordinierungsrat mit Vertretern beider Hochschulen, um eine Exzellenzstrategie zu entwickeln. „Die gelebte Zusammenarbeit über viele Jahre wollen wir intensivieren, den Klebstoff mit der MHH halten“, so Epping.

Elite-Uni im Verbund ? Entscheidung fällt am 19.Juli

Große Verbundprojekte in der Vergangenheit waren etwa die früheren Exzellenzcluster (Einzelforschungsförderung) Rebirth und Hearing4all, bei denen es um neue Technologien für die Medizin und allgemein zur Hörforschung ging. Dazu gab es gemeinsame Forschungsgelder für die Implantatforschung. Der Verbund weitet die Zusammenarbeit noch aus in den Bereichen Philosophie, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, um bei der Forschung frühzeitig ethische, juristische und ökonomische Fragen zu beantworten.

Ob MHH und Leibniz-Uni Exzellenzhochschulen werden, verkündet der Wissenschaftsrat am 19. Juli. Mit aktuell drei eingeführten Clustern gehöre man bereits zu den Top-Riegen Deutschlands, so Volker Epping: „Das wird ein enges Rennen.“ Beide Hochschulen überlegen, ob sie am Tag der Entscheidung eine Live-Übertragung der Bekanntgabe im Lichthof des Welfenschlosses für Angehörige beider Häuser anbieten. Der Titel Exzellenz-Hochschule ist mit Ansehen und Forschungsgeldern in Millionenhöhe verbunden.

Von andreas voigt