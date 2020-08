Hannover

Elektrisch in die Zukunft – das gilt für das Taxi-Unternehmen „Hallo Taxi! 3811“ bereits seit 2018. Das ist das Jahr, in dem die Taxler aus der List gemeinsam mit der Wirtschaftsfördergesellschaft Hannover Impuls Fördergelder eingeworben haben für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Ergebnis ist das Pilotprojekt „Het3811“, bei dem das Taxiunternehmen seinen Firmen im Fahrverbund nun zwei Fahrzeuge aus dem Förderprojekt sowie einen von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) bereit gestellten VW-Bus, eine e-Caravelle, zur Nutzung überlässt. Am Montag hatte Mitbewerber Moia seine Elektro-Offensive beim Ride-Sharing vorgestellt.

E-Taxis sollen auf Alltagstauglichkeit getestet werden

„Die Kollegen sollen die Fahrzeuge auf ihre Alltagstauglichkeit im Taxenbetrieb testen“, sagte Geschäftsführer Sven-Marcus Fürst am Mittwoch bei der Vorstellung des Projektes. Die Testphase dauere drei Monate, in denen möglichst alle 210 angeschlossenen Taxi-Unternehmen mal Probefahren sollen. Für beide Fahrzeuge – einen Nissan eNV-200 und einen Nissan Leaf – hat Taxi 3811 laut Fürst 200.000 Euro bezahlt, die Hälfte kommt von Bund und Region Hannover, deren Anteil bei 40.000 Euro liegt.

SCHNELLLADUNG: Es dauert 40 Minuten, bis die Batterie 85 Prozent ihrer Laufleistung erreicht hat, weitere 40 Minuten für die restlichen 15 Prozent. Quelle: Dröse

Beide Fahrzeuge sind mit einer 40kWh-Batterie ausgestattet, Ladestationen gibt es auf den Betriebshöfen Isernhagener Straße und Davenstedter Straße. Nach Angaben von Sven-Marcus Fürst dauert eine 85-Prozent-Schnellladung rund 40 Minuten und weitere 40 Minuten für die letzten 15 Prozent. Die Fahrleistung betage rund 250 Kilometer, was in etwa der Laufleistung eines Taxis für eine Tagesschicht in der Stadt entspricht. Die e-Caravelle von VWN schaffe rund 120 Kilometer. „Wie sind die Kundenreaktionen? Und reicht die Reichweite tatsächlich aus? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen in den nächsten drei Monaten“, so Co-Geschäftsführer Wolfgang Pettau.

HsH forscht an kontaktlosem E-Taxi-Ladesystem am Bahnhof

Weitergehendes Ziel sei es, die Kollegen zu überzeugen, in Zukunft ganz auf Elektromobilität zu setzen. Gezielt buchbar sind die drei E-Taxis nicht, dafür brauche man etwa 40 bis 50 Fahrzeuge, so Fürst. Das wolle man in einem Jahr aber geschafft haben. Rund 600 Taxen sind in der Region bei „Hallo Taxi! 3811“ unterwegs, darunter schon 60 Hybridautos. Und zwei Unternehmer haben darüber hinaus jeweils ein E-Taxi angeschafft, berichtete Sven-Marcus Fürst.

Um die Ladesituation der E-Taxis zu verbessern, forscht die Hochschule Hannover (HsH) am sogenannten „Lane Charge“-Projekt. Dazu wird der Taxistand an der Rundestraße am Hauptbahnhof mit einem induktiven, also drahtlosen, Ladesystem ausgestattet. Die Taxifahrer sollen beim Warten auf Fahrgäste die Akkus ihrer Fahrzeuge kontaktlos wieder aufladen können. Aktuell geht es um den Aufbau eines Prototyps auf einem Testfeld der HSH, dann wird die eigentliche Testspur am Hauptbahnhof ladefähig gemacht. Dort sollen dann zwölf Ladespulen auf über 60 Metern Länge am Taxistand in den Straßenaufbau integriert werden. Das Projekt ist auf vier Jahre befristet und startete 2019. Der HsH stehen für „Lane Charge“ aus einem Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums 1,1 Millionen Euro zur Verfügung.

Von Andreas Voigt