Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag beobachtet haben, wie Unbekannte am späten Freitagabend von einer Brücke am Seelhorster Kreuz Eisbrocken auf die B6 geworfen haben. Ein Eisstück traf die Auto-Windschutzscheibe eines 30-Jährigen. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Sonntag mit.