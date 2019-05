HANNOVER

Jede Woche, lange nach seinem Ausscheiden, habe er sich die Umsätze geben lassen und sie kritisch hinterfragt, erzählt Thorsten Wucherpfennig, neben Cousin Stefan geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Familienunternehmens. „Bis zum Schluss. Und es gab keine Familienfeier, bei der es nicht auch um unser Unternehmen ging“, sagt Thorsten Wucherpfennig weiter. „Opa war ein Vollblutkaufmann.“

Erfolg mit Selbstbedienung und Tiefkühltruhe

Am vergangenen Sonnabend ist Werner Wucherpfennig, der Opa, im Alter von 94 Jahren gestorben. Altersbedingt in einem hannoverschen Krankenhaus. Werner Wucherpfennig, der gebürtige Hannoveraner, wird in Kürze im Kreise seiner Familie beigesetzt.

Dass Edeka Wucherpfennig heute mit bald elf Filialen – die jüngste eröffnet im Herbst am Lindener Markt – zum größten Lebensmittelhändler in Hannover mit rund 800 Beschäftigten aufsteigen konnte, ist im Wesentlichen Werner Wucherpfennig zu verdanken, der den Betrieb in damals dritter Generation 1957 gemeinsam mit seiner Frau Gerda übernahm. Der bestand lediglich aus dem etwa 35 Quadratmeter großen Stammladen an der Bödekerstraße ( List), den er dann 1960 grundlegend modernisierte und eine für Hannover neue Verkaufsmethode einführte: die Selbstbedienung. Zudem stand im Laden eine Tiefkühltruhe und eine Zapfanlage für Milch: Kunden brachten Ihre Behälter mit und zapften ihre Milch ab. Auch Zucker durfte sich der Kunde nun selber abpacken. „Das war alles revolutionär im hannoverschen Einzelhandel“, sagt Thorsten Wucherpfennig.

Heute kommen bis zu 35 000 Kunden täglich in die Filialen

Und kam so gut an bei der Kundschaft, dass Werner Wucherpfennig sich 1970 dem Edeka-Konzern als selbstständiger Kaufmann anschloss und im Roderbruch am Nobelring eine zweite Filiale eröffnete – auf 240 Quadratmetern. Drei Jahre später der nächste Schritt, das Stammhaus wird aufgegeben, eine neue Filiale ein paar Meter weiter an der Bödekerstraße eröffnet – auf gleich 450 Quadratmetern. Bis 1990 führt Werner Wucherpfennig das Unternehmen und hält es erfolgreich auf Kurs, so dass die Brüder Volker und Wolfgang Wucherpfennig das Familienunternehmen in vierter Generation weiter ausbauen können: Heute, unter der Leitung von Stefan und Thorsten Wucherpfennig, kommen täglich bis zu 35 000 Kunden in die Wucherpfennig-Läden mit seinen über 60 000 Artikeln.

Von Andreas Voigt