Negativ: 2019 gab es mehr Weg- als Zuzüge in der Region Hannover

HANNOVER

Das hat es seit zehn Jahren nicht mehr gegeben: Die Umlandkommunen in der Region Hannover haben im vergangenen Jahr mehr Bürger durch Wegzug verloren als durch Zuzug gewonnen. Gut 18.550 Personen sind in die Region gezogen –zu 2018 sei das ein Minus von 446 Personen gewesen, bilanziert die Verwaltung der Region Hannover. Dem gegenüber stieg die Zahl der Wegzügler um 679 Personen, so dass unter dem Strich ein leichter Bewohnerrückgang stehe. In den 20 Umlandkommunen lebten 2019 damit rund 636.000 Menschen.

Kurios: Alle Städte und Gemeinden im Umland hatten laut der Region einen Bevölkerungszuwachs, weil hier Zahl der Zuzüge über der Zahl der Fortzüge lag. Heißt: Auch 2019 hatte es die klassische Stadt-Land-Flucht gegeben. Mehr Umlandbewohner zu Lasten der Stadt Hannover – zurückzuführen sei dies jedoch nur begrenzt auf eine wachsende Zahl von Fortzügen, so die Region weiter. Von 2008 bis 2015 sei zwar die Zahl der Zuzüge aus der Landeshauptstadt Hannover ins Umland nahezu konstant angestiegen, doch seitdem bewege sie sich in etwa auf gleichbleibendem Niveau.

2019 zogen so wenig Menschen in die Stadt wie seit 2005 nicht

„Die Zahl der Zuzüge liegt 2019 mit 10.690 etwas unterhalb des Vorjahreswertes und etwas oberhalb des 2016 erreichten Wertes“, so die Region. Wenn man einbeziehe, dass sich in der letzten Dekade die Zahl der Personen am Hauptwohnsitz der Landeshauptstadt deutlich erhöht habe (allein seit 2011 um rund 30.000), so sei keine gestiegene Wanderungsdynamik festzustellen. Anders formuliert: Es sind weniger Umlandbewohner in die Stadt Hannover gezogen als anders herum. Und mit 6.851 Fortzügen in die Landeshauptstadt sei 2019 der niedrigste Wert seit 2005 ermittelt worden.

Die Städte Garbsen, Gehrden, Hemmingen, Laatzen, Lehrte, Sehnde und Wennigsen ( Deister) zählten 2019 zu den innerregionalen Wanderungsgewinnern. Garbsen steche hier noch besonders heraus, denn 2018 sie als einzige Kommune des Umlands noch einen negativen Saldo aus der innerregionalen Wanderung – und erzielte 2019 nun den dritthöchsten Wanderungsgewinn aller Städte und Gemeinden des Umlands nach Langenhagen und Laatzen. Gebremst hingegen der Wanderungsgewinn in Burgdorf, Isernhagen, Ronnenberg und Seelze: diese Kommunen sind so gut wie gar nicht gewachsen. Zwischen den Umlandkommunen sind im vergangenen Jahr 26.203 Personen hin- und her gezogen – ein Minus von 2,6 Prozent zu 2018.

Zu-und Wegzüge werden besonders berücksichtigt

Die aktuellen Zahlen der „Wanderungsbewegung 2019“ berücksichtigen neben der natürlichen Bevölkerungsentwicklung wie Geburten und Sterbefälle vor allem die Zu-und Wegzüge, also die räumliche Bevölkerungsbewegung, heißt es von Seiten der Region Hannover. Bei den für die Stadt Hannover angegebenen Werten handelt es sich um Daten, wie sie sich in den Melderegistern der Städte und Gemeinden im Umland abbilden. Diese Daten können laut der Regionsverwaltung von der Statistik abweichen, die die Landeshauptstadt Hannover selbst aufbereitet, da diese sich auf das eigene Melderegister stützt. Aber auch Daten der Kommunen im Umland können im Verhältnis zueinander unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf die interkommunale Wanderungsbilanz aufweisen, stelllt die Region außerdem klar. Dies könne etwa aus dem Stichtag der Erhebung herrühren. Maßgeblich für die vorliegende Statistik sei der Erfassungstag.

Von Andreas Voigt