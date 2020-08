Hannover

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ernst und erwartungsfroh sitzen sie auf ihren Bänken, vor sich ihre bunten Schultüten, hinter sich ihre Schulranzen, lauschen Schulleiterin Katja Schröder (46) und ihrer Kröte Kasimir, lassen sich von Klassenlehrerin Anne Koppelmann (29) begrüßen und später auf die Bühne leiten, schauen mit großen Augen das Video ihrer Patenklasse, der 3c. Nun sind die 18 Jungen und Mädchen richtige Schulkinder. Die Klasse 1c. Ein aufregender Tag, auch für die Eltern, Geschwister und Großeltern, die in die Grundschule Gartenheimstraße in Bothfeld an diesem Sonnabend erscheinen. Ein richtig schöner Tag für alle Beteiligten. Dafür haben Lehrer und Lehrerinnen, Sozialarbeiterin und Hausmeister gesorgt. Wie immer hier.

Wie läuft dieses besondere erste Jahr für die Schul-Neulinge? Die Schulleitung informiert. Quelle: Michael Wallmüller

Doch etwas ist anders als sonst: Jeweils nur drei Angehörige dürfen ein Erstklässlerkind begleiten, alle Kinder und Erwachsene tragen ihren Mund-Nasen-Schutz und halten Abstände ein. Die Kinder der Patenklasse 3c hätten ihre Schützlinge gern persönlich begrüßt. Und die eine und andere Mutter, der eine und andere Vater denkt an das, was in der Ansprache und Begrüßung bewusst draußen geblieben ist: Corona.

Keiner quengelt, alle spüren das Besondere

Zur selben Zeit, in der erwachsene Menschen in Berlin gegen die Corona-Verordnungen masken- und abstandsfrei demonstrieren, gehen die Sechs- und Siebenjährigen selbstverständlich mit ihrem Mundschutz in die Aula und später in ihre Klasse. Keiner quengelt, alle spüren das Besondere des Tages. Auch Jooke (6) trägt seine große Schultüte mit Stolz, obwohl er „ein Schulskeptiker ist“, wie seine Eltern Inken Meyer (46) und Nico Engst (37) – selbst beide Lehrkräfte – wissen. „Er ist der dritte und hat bei seinen älteren Geschwistern im ersten Halbjahr gesehen, dass Schule nicht nur toll ist“, berichtet Meyer. Homeschooling, Unsicherheit, diszipliniertes Lernen daheim in den Corona-Zeiten sind nicht gerade ein Traum für einen Jungen, der sich zudem noch in der Kita sehr wohlgefühlt hat. Aber dann entdeckt der sportliche Jooke das Klettergerüst auf dem Schulhof, vergisst den Ranzen auf dem Rücken und während er dort herumklettert, scheint er schon angekommen in der Schule.

Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Joke Benet Meyer mit Inken Meyer und Nico Engst. Quelle: Michael Wallmüller

Das ist auch Sophie, die am Vortag sieben Jahre alt geworden ist. „Ich bin aufgeregter als meine Tochter“, sagt Daniela Rehse lächelnd, die mit ihrem Mann Mirco Prinzler (38) und Sohn Oskar (1) die Erstklässlerin am ersten Schultag begleitet.

Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Sophie Rehse mit Mama Daniela Rehse, Bruder Oskar und Papa Mirco Prinzler Quelle: Michael Wallmüller

Wie sie freut sich auch Alina Selma Zengin (6) sehr auf das Lesen, „sie ist richtig stolz, jetzt ein Schulkind zu sein“, berichten ebenso stolz die Eltern Atila und Nelly Zengin. Bruder Malik (9) ist da skeptischer, aber er kennt eben auch schon Schule in Corona-Zeiten mit homeschooling am Computer.

Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Alina Selma mit Bruder Malik und Eltern Atila und Nelli Zengin Quelle: Michael Wallmüller

Wie alle Familien hier, hoffen auch Thorsten und Hendrika Lau mit Töchtern Carlotta (8) und Erstklässlerin Elisabeth (6), dass alles gut geht. Nicht nur heute, auch im ganzen Schuljahr. „Das homeschooling zerrt an den Nerven“, sagt Hendrika Lau.

Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Elisabeth mit Schwester Charlotta und Eltern Hindrika und Thorsten Lau Quelle: Michael Wallmüller

Klassenlehrerin Anne Koppelmann hat das Faultier dabei, dass das Maskottchen dieser Klasse ist. „Das ist meine erste Einschulung und ich bin sicher noch aufgeregter als die Kinder“, sagt die 29-Jährige mit einem strahlenden Blick. Auch sie hofft, dass Corona ihre 1c nicht trifft, „denn sie wissen ja noch gar nicht, wie sie lernen sollen. Sie müssen sich allgemein an Schule gewöhnen“. Als Klassenlehrerin unterrichtet sie nun fast alle Fächer, auch das ist der Pandemie geschuldet.

Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Klassenlehrerin Anne Koppelmann Quelle: Michael Wallmüller

„Wir sind alle heute aufgeregt, das gehört dazu“, sagt eine freudige Direktorin Katja Schröder, die die Schule seit drei Jahren führt. 22 Kinder in der 1a, 24 in der 1b, 18 in der 1c, 21 in der 1d hat sie heute schon nach und nach begrüßt. Immer dabei die Handpuppe „Kröte Kasimir“, mit deren Hilfe und etwas dunklerer Stimme sie die Jungen und Mädchen zur Einschulung unterhält. Die sind begeistert vom Kuscheltier – und dazugehörigem Mensch.

Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Begrüßung durch Schulleiterin Katja Schröder Quelle: Michael Wallmüller

Oliver Kirschning und Tina Patel sind vor einer Woche aus Linden extra zurück nach Bothfeld gezogen, um ihren Ravi (6) hier einschulen zu lassen. Oma Regina Kirschning erlebt dies zum dritten Mal, „alle meine Kinder, auch Oliver, sind hier eingeschult worden“. Es sehe etwas anders aus als damals, sagt Oliver Kirschning. Dennoch hatte es bleibenden Eindruck hinterlassen. Etwas, dass die Corona-Pandemie möglichst nicht soll, wie auch diese Eltern hoffen.

Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Ravi Kirschning mit Oma Regina Kirschning, Mama Tina Patel und Papa Oliver Kirschning Quelle: Michael Wallmüller

Ist Corona bei den Erwachsenen und eben auch den Lehrkräften ständig präsent? „Wir sind immer darauf gefasst, dass es kommt und dass wir reagieren müssen. Wir sind aber gut vorbereitet und schon erprobt“, sagt Co-Rektorin Juliane Rettig (38). Davon kann auch Sozialarbeiterin Martina Hoffmann erzählen, die ab März richtig viel zu tun gehabt hat. Sie hilft den Lehrkräften in den Klassen und den Jungen und Mädchen, die daheim zusätzliche Unterstützung brauchen. „Ich bin viel auch zu den Kindern nach Hause gefahren, wenn nicht einmal ein Telefon vorhanden war geschweige denn Computer. Ihnen habe ich Schulmaterialen gebracht und geschaut, wie es ihnen geht.“

Schulsozialarbeiterin Martina Hoffmann Quelle: Michael Wallmüller

Dirk (47) und Nina Brandt (40) haben Hannes (6) heute begleitet, auch die Töchter Paulina (12) und Charlotte (11) hatten hier damals ihren ersten Schultag. „Durch Corona ist das jetzt deutlich anders als bei den Mädchen, wir haben uns die Einschulung von Hannes natürlich auch so gewünscht“, sagt Nina Brandt. Und: „Die Sorge ist durchaus da, dass die Kinder wieder zuhause bleiben müssen.“ Das sei schon eine Herausforderung gewesen, als die Mädchen nicht in die Schule gehen konnten. „Erklärungen und Hausaufgaben funktionieren mit den eigenen Kindern ja oft nicht so gut“, sagt sie verschmitzt lächelnd.

Hannover, 29.8.2020: [Fotorelease nur für Online und Print der Neuen Presse!] Einschulung der 1c in der Grundschule Gartenheimstraße, Hannover Bothfeld. Hannes mit Schwestern Charlotte und Paulina und Eltern Dirk und Nina Brandt Quelle: Michael Wallmüller

Zum Schluss noch die Frage an Lehrerin Anne Koppelmann, die ja nun ihre erste eigene Klasse empfangen hat. Wie wars? „Ganz schön aufregend, aber auch schön, sie jetzt alle bei mir zu haben. Ich freu mich total auf Montag, jetzt kann es losgehen.“

Das ist allen zu wünschen.

Von Petra Rückerl