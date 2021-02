Hannover

Einer der markantesten Stadtplätze Hannovers wird noch einmal aufgewertet: Der Molteplatz im Stadtteil List bekommt eine eigene Gastronomie. Dazu wird das WC-und Kioskgebäude an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße zunächst saniert und dann umgebaut. 150.000 Euro hatte der Ausschuss für Liegenschaftsangelegenheiten auf Betreiben der Ampelgruppe kürzlich im Haushalt 2022 eingestellt. Etwa weitere 100.000 Euro seien wohl nötig für das Projekt, sagt Stadtbezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann (SPD). Sie wolle nun Klinken putzen.

Idee: Die Außenbewirtschaftung soll sich rückwärtig zum Moltkeplatz erstrecken. Quelle: Dröse

Der Umbau des Gebäudes zur Gastronomie geht auf einen Wunsch der Bürgerschaft zurück, der sich bei den Befragungen zu den inzwischen abgeschlossenen Umbauplänen des Molteplatzes herausgebildet hatte. „Die Bürger wollen keinen klassischen Kiosk, sondern eine kleine Gastronomie mit Außenbewirtschaftung zum Molteplatz hin“, sagt die Bezirksbürgermeisterin. Mit Ausnahme der AfD habe dies auch die Zustimmung aller Fraktionen im Stadtbezirksrat Vahrenwald-List gefunden. „Für uns ist es wichtig, dass der Vorschlag nun aufgenommen worden ist“, sagt Walkling-Stehmann. Gedacht ist die Gastronomie für die Besucher des Molteplatzes – Kinder mit Müttern, Jugendliche, Erwachsene aus dem Stadtbezirk.

Molteplatz wurde 2019/2020 für 1,25 Millionen Euro umgestaltet

Eine Konkurrenz zu bestehenden Gastro-Einrichtungen am Molteplatz befürchtet die Bezirksbürgermeisterin nicht. Gegenüber dem Platz befindet sich ein italienisches Restaurant und schräg gegenüber der Ferdinand-Wallbrecht-Straße das Cafe Tabac. „Das Restaurant hat eine andere Zielgruppe und das Cafe Tabac wird durch die Ferdinand-Wallbrecht-Straße vom Molteplatz getrennt“, so die Bezirksbürgermeisterin. Wer die neue Klein-Gastronomie betreibt, soll sich in einem Ausschreibungsverfahren klären. Aber das dauert: Mit einer Eröffnung vor 2023 rechnet Irma Walkling-Stehmann nicht. Über die Größe der geplanten Gastronomie lasse sich aktuell auch noch wenig sagen, das Meiste werde sich wohl draußen abspielen.

Erst 2019/2020 hatte es eine Neugestaltung des Moltkeplatzes gegeben. Rund 1,25 Millionen Euro kostete die Maßnahme, der Moltkeplatz lehnt sich optisch wieder an seine ursprüngliche Schmuckplattform aus der Gründerzeit um 1910 an, die Eingänge wurden an den Platzecken mit gebogenen Mauerlinien betont, die Kinderspiel- und Ballspielflächen neu angeordnet, dazu wurde eine neue Sandspielfläche im Schatten bestehender Bäume angelegt. Das markante WC- und Kioskgebäude zur Ferdinand-Wallbrecht-Straße wurde seinerseits freigestellt und der Platz allgemein zur Hauptstraße geöffnet. Der Clou: Der Stadtbezirksrat Vahrenwald-List finanzierte einen Trinkbrunnen und acht fest eingebaute, drehbare Stühle für zusammen 25.000 Euro.

Von Andreas Voigt