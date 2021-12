Hannover

Vor zwei Wochen weinten im Hochwassergebiet Ahrtal immer wieder Menschen an der Straße stehend Tränen. Etwa 1700 Traktoren, VW-Busse und Landmaschinen kamen dort zu einer Lichtparade zusammen. Mit unzähligen Lichterketten, leuchtenden Schneemännern in Baggerschaufeln und blinkenden Weihnachtsmützen wollten die Fahrer den Menschen im Ahrtal einen Funken Hoffnung schenken. Die Bewohner winkten, strahlten beim weihnachtlichen Anblick und weinten immer wieder. „Es war ein sehr bewegender Moment“, sagt Alexander Frank aus Steinhude. „Es war einfach sehr schön.“ Am Sonnabend startet der sogenannte Twinkle Light Cruise auch wieder nach Hannover.

Der Initiator des Twinkle Light Cruise, Alexander Frank, freut sich auf die nächste Ausgabe der Lichterparade am Sonnabend. Quelle: Katrin Frank

Frank hat 2017 gemerkt, wie sehr die Menschen der Anblick von funkelnden Fahrzeugen in der Vorweihnachtszeit berührt. Damals klebte er Lichterketten mit Klebestreifen an seinen Bulli von 1976 und fuhr ein wenig durch Hannover. „Die Menschen blieben sofort stehen und haben Fotos gemacht. Es war direkt eine positive Stimmung zu spüren.“ Also rief er ein Jahr später zu einer kleinen Parade auf. 16 blinkende Fahrzeuge kamen, 2019 waren es schon 40 und Menschenmassen drängten sich vor dem Neuen Rathaus zu den Fahrzeugen.

Zahlreiche VW-Bullis nehmen an der Lichterparade teil

Von Anfang an war auch die Oldtimer-Sparte von Volkswagen Unterstützer der Aktion. „Man spürt die Emotionen direkt durchs Fenster kommend“, erinnert sich Tobias Twele. „Kinder haben gewunken. Man spürt Wärme.“ Entsprechend laufen derzeit die Vorbereitungen bei Volkswagen. Ein VW T1 von 1965 fährt am Sonnabend mit, eine VW Doka von 1966, ein Samba-Bus von 1963. Liebevoll werden die Bullis mit Klebestreifen und Outdoor-LED-Ketten bestückt. Ein Spannungswandler macht aus 12 Volt 230 Volt und sorgt für 300 Watt Leistung. „Wir möchten den Menschen in den schwierigen Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt Christian Schlüter – und ein wenig Lust auf das große VW-Bulli-Treffen 2022 machen.

Bei Volkswagen Nutzfahrzeugen laufen die letzten Vorbereitungen. Christian Schlüter und Tobias Twele schmücken einen VW-Bulli. Quelle: Jan Sedelies

Zuschauer sollen auf eigene Sicherheit und Abstände achten

Die Lichterketten-Crew trifft sich am Sonnabend schon um 17.30 Uhr vor dem Neuen Rathaus. Dann soll es über den Aegidientorplatz zur Oper gehen und dann über die Karmarschstraße zum Schützenplatz. Die Parade ist das erste Mal bei der Stadt angemeldet. „Trotzdem bitten wir alle Teilnehmer und Passanten auf Abstände und die eigene Sicherheit zu achten und nicht für ein Foto einfach auf die Straße zu laufen“, sagt Initiator Alexander Frank. Zuschauer können sich auch gern an der gesamten Strecke verteilen.

Das Team von Volkswagen Nutzfahrzeuge nimmt mit insgesamt fünf historischen Fahrzeugen teil. Christian Schlüter, Tobias Salzmann und Tobias Twele bereiten die Bulli vor. Quelle: Jan Sedelies

Ein Motto oder eine politische Botschaft geht nicht von der Parade aus. Im Vordergrund steht das weihnachtliche Gefühl. „Wir möchten einfach positive Stimmung verbreiten“, sagt Frank.

Von Jan Sedelies