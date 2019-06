HANNOVER

Baller-Schorle, Gin-Tonic-Eis oder Schützenfestbratwurst: Ab Sonnabend, 1. Juni, gibt es in ausgewählten Edeka-Märkten der Wucherpfennig Kette in Hannover Produkte zum Probieren, die eigens für das Schützenfest konzipiert worden sind. Im Sortiment sind etwa Kaffee der Hannoverschen Kaffeemanufaktur, eine Schützenbratwurst der Landschlachterei Gramann & Ahrberg und das Festbier vom Brauhaus Ernst August. Und: Jeden Sonnabend im Juni gibt es außerdem Aktionstage mit Ballerkalle und Ballerina, den beiden Schützenfestmaskottchen.

Baller-Schorle und Gin-Tonic-Eis kommen neu hinzu

Zwei neue Partner haben Stadt und Schützen in diesem Jahr hinzugewinnen können: Beckers Bester hat extra zum Schützenfest eine „Baller-Schorle“ entwickelt. Und eine handgemachte Eis-Sorte „Gin-Tonic Eis“ mit Gin einer hannoverschen Gin-Manufaktur kommt von Kuhlmann’s Hof aus der Wedemark. Alle Produkte sind als „Schützenfest-Produkte“ mit den Werbefiguren „Ballerkalle und Ballerina“ gekennzeichnet, teilt die Stadt mit.

Lebkuchenherzen individuell gestalten lassen

Initiator der Aktion ist Thorsten Wucherpfennig, Geschäftsführer der Wucherpfennig GmbH: „Für uns, als hannoversches Traditionsunternehmen, ist es eine Selbstverständlichkeit das Schützenfest in unseren Centern mit typischen Festaufbauten anschaulich zu präsentieren. Zusätzlich wird es Sonderaktionen wie den klassischen Bratwurst- und Festbierverkauf geben“, sagt er. Besonderheit: Edeka-Kunden haben die Möglichkeit, sich individuell gestaltete Lebkuchenherzen backen zu lassen. Außerdem erhalten Kinder an den Aktionstagen kostenloses Popcorn.

490.Schützenfest beginnt am 28.Juni

„Ich freue mich sehr, dass wir die 2016 begonnene Kooperation mit Herstellern aus Stadt und Region und deren eigens produzierten Festartikeln ausweiten konnten“, so Thorsten Wucherpfennig. Edeka Wucherpfennig ist der größte selbstständige Lebensmitteleinzelhändler in Hannover, mit mittlerweile über 800 Mitarbeitern. Schützenpräsident Paul-Eric Stolle: „Diese Aktion ist im wahrsten Sinne des Wortes köstlich und lecker. Bratwurst und ein gutes Festtagsbier, danach einen Kaffee und bei warmen Temperaturen ein Eis und eine Baller-Schorle – ein kulinarischer Genuss pur.“ Das 490.Schützenfest dauert in diesem Jahr vom 28.Juni bis 7.Juli.

Die Termine mit den Probieraktionen in den Edeka-Märkten sind:

1.Juni: E-center Südbahnhof, An der Weide 15, 30173 Hannover, 10-18 Uhr

8.Juni: E-center Ricklingen, Göttinger Chaussee 83, 30459 Hannover, 10-18.Uhr

15.Juni: E-center Roderbruch, Heisenbergstraße 14, 30627 Hannover, 10-18 Uhr

22.Juni 2019: E-center Bothfeld, Adolf-Emmelmann-Straße 5, 30659 Hannover, 13-18 Uhr

Von Andreas Voigt