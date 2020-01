Kanalsanierung in Hannover geht voran – meistens ohne große Buddelei

Hannover

Mit gut 2500 Kilometern Länge gehört das Kanalnetz der Stadt Hannover zur drittgrößten Kanalisation in Deutschland, nur Berlin und Hamburg sind noch größer. Es zu sanieren, ist deshalb eine Mammutaufgabe, die sich über Jahre hinzieht. Da die allermeisten Kanäle nicht begehbar sind, schickt die Stadt im Prinzip täglich eine Kamera in Hannovers Unterwelt, um Schäden festzustellen. 250 Kilometer schafft sie im Jahr, aufgenommen werden etwa Abplatzungen, Risse, Löcher, eingewachsene Wurzeln.

Inlineverfahren verhindert das Aufreißen von Straßenzügen

Hat die Kamera etwas entdeckt, was behoben werden muss, kommen die Kanalsanierer der Stadt zum Einsatz. Um nicht jede Straße teuer und aufwändig aufreißen zu müssen, setzt die Stadt auf das sogenannte Inlineverfahren: In das vorhandene Rohr wird ein neues gesetzt. Das passiert, indem zunächst ein schlaffes Glasfaserprofil mit Spezialharzen in den Schacht gezogen wird. Sitzt das neue Stück an der Stelle, die auszubessern ist, wird es mit Hilfe eines Druckluftgerätes so aufgeblasen, dass es sich von innen an das alte Rohr anpresst. Durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht wird das neue Stück schließlich ausgehärtet.

Pro Stadtteil fallen bis zu einer Million Euro Kosten an

IMMER UNTERWEGS:Die Stadtentwässerung investiert in Unterhaltung und Ausbesserung der Kanalisation jährlich einen Millionen-Betrag. Quelle: Petrow

Der Vize-Chef der Stadtentwässerung und Leiter vom Fachbereich Planung und Bau, Hans-Otto Weusthoff, berichtete im zuständigen Betriebsausschuss am Montag, dass man inzwischen einen Großteil des städtischen Kanalnetzes abgearbeitet habe. Dabei gehe man stadtteilweise oder nach Stadtteil-Gebieten vor und nicht nach einzelnen Straßen. „Das hat sich bei der Ausschreibung bewährt, da wir aufgrund des Auftragsvolumens unter mehreren Bietern auswählen können“, so Weusthoff. In der Vergangenheit habe die Sanierung pro Maßnahme im Stadtteil oder Stadtteilgebiet zwischen 500.000 Euro und einer Million Euro gekostet. Die nächsten Sanierungen stehen in den Stadtteilgebieten Vahrenwald, List, in der östlichen Südstadt, Davenstedt, Ledeburg und Burg sowie Waldhausen/ Waldheim an.

Haltbarkeit der ausgebesserten Rohre liegt bei 30 Jahren

Einmal ausgebessert oder saniert, geht die Stadtentwässerung von einer Haltbarkeitsdauer der Rohre von rund 30 Jahren aus. Die ältesten Teile der städtischen Kanalisation liegen im Bereich der Marktkirche, sie stammen aus dem Jahr 1895 und sind sogar noch gemauert. Der Rest des Netzes ist vor allem ab 1920 und dann wieder ab 1950 entstanden.

Von Andreas Voigt