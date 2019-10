Hannover

Gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Montag hörten zwei Polizisten des Polizeikommissariats Misburg an der Waldstraße ein klirrendes Geräusch. Wenige Momente später sahen sie, wie ein Mann in Richtung Stadtbahnhaltestelle Misburg weglief.

Die Beamten spurteten hinterher, sahen dabei eine eingeschlagene Scheibe der Stadtbibliothek. Die Polizisten konnten den Mann festnehmen. Er soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Polizei prüft aktuell, ob der Täter für fünf weitere Einbrüche in Frage kommt.

Von NP