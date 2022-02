Hannover

Einbrecher sind am Donnerstagnachmittag in eine Wohnung in Linden-Nord eingestiegen. Während die Bewohnerin unterwegs war, stahlen sie Wertgegenstände und Bargeld. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, um den unbekannten Tätern auf die Spur zu kommen.

Nach Polizeiangaben wurde der Einbruch in einer Wohnung an der Mathildenstraße gegen 17.25 Uhr gemeldet. Die Täter sollen die Wohnungstür aufgebrochen und dann die Räumlichkeiten durchwühlt haben. Dabei entwendeten sie Geld und Schmuck. Nach Angaben der 85-jährigen Mieterin sollen die Täter zwischen 15.30 und 16.45 Uhr in ihre Wohnung eingestiegen sein, als sie selbst nicht daheim war.

Wer hat Einbruch beobachtet?

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchs eingeleitet und bittet Zeugen, die in dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (0511) 1093915 zu melden.

Von Manuel Behrens