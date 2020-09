Hannover

Ein ertappter Einbrecher ist in der Nacht zu Dienstag auf der Flucht vom Dach eines Laubengangs gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Der 40-jährige mutmaßliche Täter soll gegen 1.45 Uhr ein gekipptes Fenster zur Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Marienstraße (Südstadt) geöffnet haben, um dort einzudringen. Dabei machte er allerdings so viel Lärm, dass der 36-jährige Mieter aufmerksam wurde. Noch während der Täter dabei war, in die Küche einzusteigen, wurde er von dem Bewohner dabei erwischt. Es kam zu einem Gerangel.

Gerangel in der Küche

Als er merkte, dass er den Kürzeren ziehen würde, versuchte der Einbrecher, sich abzusetzen. Er flüchtete durch das nun offen stehende Fenster auf einen darunter angrenzenden Laubengang. Vermutlich war er darüber auch an das Fenster herangekommen. Dann aber stürzte er von dem Vorbau etwa sechs Meter in die Tiefe.

Bei dem Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass die wenig später eintreffenden Polizeibeamten ihn noch immer am Boden liegend auffanden. Er sei aktuell noch nicht vernehmungsfähig, so Polizeisprecherin Antje Heilmann. Daher sei es auch noch unklar, ob er Diebesgut erbeutet habe. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchs sei eingeleitet worden.

Von Andreas Krasselt