Hannover

Die jahrzehntelange Drogensucht sieht man Karsten L. (56) nicht an. Mit vielen Worten beschreibt der Einbrecher die zahlreichen Tragödien in seinem Leben. Die Verurteilung am Donnerstag im Amtsgericht Hannover gehört eher nicht dazu. Aus Sicht des Angeklagten ist es wohl nur tragisch, dass er wegen zwei Wohnungseinbrüchen aus dem Jahr 2005 verurteilt wurde. Eine Naturkatastrophe ungeahnten Ausmaßes hatte ihn damals wieder nach Hannover getrieben.

Aufgewachsen in der DDR eckte der kleine, schlanke Mann schnell an. „Ich bin ein Opfer des Kommunismus“, sagt er. In der Tat bezieht er 330 Euro Opferrente. Damals sei er bereits alkohol- und tablettenabhängig gewesen. Die neue Freiheit in der Bundesrepublik führte ihn ans Heroin heran. Er geriet in die Spirale von Drogensucht und Beschaffungskriminalität.

Tsunami riss den Angeklagten wieder in die Drogensucht

Doch 2004 schaffte er die Therapie. Als krönenden Abschluss und letzte Maßnahme des Entzuges fuhr er Anfang Dezember mit seiner Freundin nach Thailand. Am 26. Dezember 2004 brach der Tsunami los. Geschockt von den an ihm vorbeitreibenden Leichen im Meerwasser, kaufte er sich nach der Landung in Frankfurt sofort wieder Heroin. An die nächsten Monate in Hannover habe er kaum noch eine Erinnerung.

In jedem Fall ist er wohl elf Mal in hannoversche Erdgeschosswohnungen eingebrochen. Neun Fälle sind verjährt. Im Haftbefehl von damals sind nur zwei Einbrüche aufgeführt. „Das hat die Verjährungsfrist von zehn Jahren unterbrochen“, erklärt Richter Laurin Osterwold. Am 17. Januar 2005 brach der Angeklagte in eine Wohnung in Vahrenwald ein. Eine DNA-Spur überführte ihn. Ohne Beute war er von dannen gezogen.

Opfer konnte nach dem Einbruch monatelang nicht schlafen

Am 26. Mai 2005 in der List war es anders. Er stahl einem Studentenpärchen Laptops, Handys, CDs und Bargeld. „Der Schaden dürfe wohl 2000 bis 3000 Euro betragen haben“, sagte ein Zeuge (43) aus. Der Einbruch habe seine damalige Freundin so mitgenommen, dass sie drei Monate nicht schlafen konnte. Am Ende musste das Paar umziehen.

Karsten L. sagte zu dem Einbruchsopfer: „Ich weiß nicht, ob ich es war oder nicht. Aber ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir leid.“ Ein Fingerabdruck auf einer CD-Hülle hatte den vielfach vorbestraften Mann überführt.

Seit dem 15. Juni 2005 lebe der Angeklagte ohne Drogen. Weil seine Freundin um sein Leben fürchtete, riss sie ihn aus der hannoverschen Drogenszene. Beide reisten wieder nach Thailand. Doch auch dort eckte er wieder an. Nach eigenen Angaben saß er zwei Jahre lang ohne Prozess im Gefängnis. „Ich soll den König und die thailändische Justiz beleidigt haben. Thailand ist eine Diktatur“, erzählt er. Wieder sei er ein politischer Gefangener gewesen.

Anfang Oktober 2021 reiste er wieder nach Deutschland ein. Er hätte noch vier Jahren warten müssen, bis auch die beiden letzten Einbrüche verjährt gewesen wären. Doch Karsten L. war Großvater geworden, und wollte wohl nicht mehr so lange warten, um seinen Enkel zu sehen. Richter Osterwold verurteilte L. zu 1000 Euro Geldstrafe (100 Tagessätze). „Sie haben sich entschuldigt bei den Opfern und die Taten nicht bestritten“, erklärte der Richter im Urteil.

Von Thomas Nagel