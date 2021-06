Hannover

Hohe Strafen für die „falschen Polizisten“: Ahmad K. (25) wurde wegen gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betrugs zu acht Jahren Haft verurteilt. Basim K. (35) bekam eine Gefängnisstrafe von sechs Jahren. Mirwet S. wurde zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Die geständige Frau sei nur an zwei Taten beteiligt gewesen und habe sich aus „Liebe“ zu einem bereits verurteilten Betrüger zu dem Verbrechen hinreißen lassen, urteilte Richter Andrea Jans-Müllner.

Es dürfte sich um einen der größten Trickbetrüger-Prozesse handeln, der je in Hannover verhandelt wurde. Laut Anklage sollen die Täter rund 460.000 Euro erbeutet haben. „Die Angeklagten haben die Arglosigkeit ihrer schwachen Opfer ausgenutzt“, sagte die Richterin.

Im ersten Prozess ging es um 700.000 Euro Beute

Es war die zweite Auflage eines noch größeren Prozesses, der im November 2019 endete. Damals standen sieben Angeklagte vor Gericht, die Schadenshöhe betrug rund 700.000 Euro. Weil während des monatelangen Prozesses eine Unterbrechungsfrist überschritten wurde, hatte die Revision der drei Angeklagten Erfolg.

Ahmad K. war in der ersten Verhandlung zu zehn Jahren, Basim K. zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die etwas niedrigeren Strafen begründete die Richterin mit den nun erfolgten Geständnissen der beiden Männer. Im ersten Prozess hatten die Angeklagten sich stellenweise noch lustig über die Aussagen ihrer Opfer gemacht. Mit ihren Geständnissen ersparten sie den Senioren nun eine zweite Aussage vor Gericht. Auch deshalb fielen die Strafen nun etwas geringer aus.

Rentner legten Goldbarren vor die Mülltonne

Die Masche der Bande: Anrufer aus der Türkei riefen bei alten Leuten unter anderem in Hameln, Rheine, Bielefeld, Bodenwerder, Bad Münder und Goslar an. Sie gaukelten ihnen vor, dass ihr Geld und ihre Wertgegenstände in Gefahr seien, weil eine Einbrecherbande unterwegs sei. In stundenlangen Gesprächen wurden die Opfer (häufig über 80 Jahre alt), dazu gebracht, Goldbarren, Geld und Schmuck vor die Mülltonne ihres Hauses abzulegen. Von Mai 2017 bis September 2018 erbeuteten die Täter dann Hunderttausende. In Hameln verlor ein Seniorenpaar (damals 92 und 87 Jahre alt) drei Goldbarren und Geld im Wert von 130.000 Euro.

Ahmad K. und Basim K. waren in erster Linie als „Abholer“ unterwegs. Und beide waren vorbestraft. Ahmad K. war gerade erst acht Monate wieder auf freiem Fuß, als er mit den Betrügereien wieder anfing. „Er stand unter Bewährung“, stellte die Richterin fest. Er wurde in sechs Fällen des gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt, in drei Fällen des versuchten Betrugs und wegen Einbruchsdiebstahls. Sein Komplize hatte sich in sieben Fällen des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gemacht.

Ahmad K. muss 457.000 Euro Beute zurückzahlen, Basim K. fast 243.000 Euro.

Von Thomas Nagel