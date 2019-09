Hannover: Ein starker Standort mit Luft nach oben

HANNOVER

Eberhard Brezski ist der Übertreibung oder einer nostalgisch-verträumten Heimatverehrung völlig unverdächtig. Der Mann ist schließlich gebürtiger Hesse und kein „eingeborener“ Hannoveraner. Aber vielleicht ist es wie so oft mit Niedersachsens Landeshauptstadt, die vom Rest der Republik häufig als graue Maus abgetan wird im Vergleich mit Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg: Die Zugezogenen können die Vorteile der Stadt meist besser wahrnehmen und auch wertschätzen als die, die hier geboren und aufgewachsen sind. Eberhard Brezski also, Volkswirt bei der Nord/LB und Experte für Regionalwirtschaft, verzichtet auf das stadttypische Understatement und konstatiert: „ Hannover ist wirtschaftlich das Zentrum Niedersachsens, eine Boom-Region mit hervorragender Infrastruktur und einer exzellenten Verkehrsanbindung. Im Deutschland-Vergleich steht die Stadt gut da. Wir haben viel zu bieten.“

Tatsächlich ist Hannover mit mehr als 530.000 Einwohnern (davon rund 47.000 Studierende) und einer Wirtschaftsleistung von 34,1 Milliarden Euro (Stand 2017) klar die wirtschaftsstärkste Region im Bundesland. Das bestätigt auch Horst Schrage, Chef der Industrie- und Handelskammer Hannover ( IHK): „ Hannover steht stabil da, weil wir einen sehr gesunden Branchenmix haben“, sagt er.

Die Leibniz-Universität. Quelle: dpa

Automobil- und Zulieferindustrie, die Versicherungs- und Finanzwirtschaft, Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe, Messe- und Kongresswesen, Handwerk und Bauwirtschaft – es gibt kaum einen Bereich, in dem die Leinemetropole nicht mithalten kann. Tatsächlich gibt es in Hannover große Industrieunternehmen wie VW Nutzfahrzeuge (VWN), den weltweit zweitgrößten Zulieferkonzern Continental, den Bremsenspezialisten Wabco und den Batterie-Experten Clarios (vorher Johnson Controls); der drittgrößte Versicherungskonzern Deutschlands Talanx (mit der Rückversicherungstochter Hannover Rück) hat seinen Sitz ebenso an der Leine wie die Versicherer VHV, VGH und Mecklenburgische, die Deutschland-Zentrale von Swiss Life Select, der Finanzberatungstochter des Versicherungsriesen Swiss Life, ist hier ansässig. Das weltgrößte Touristikunternehmen Tui hat seine Zentrale in Hannover, ebenso wie der Süßwaren-Riese Bahlsen und die Deutsche Messe AG. Dazu kommt ein starker Mittelstand, ein vitaler Einzelhandel, viele Handwerker.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt lagen 2018 bei 778,1 Millionen Euro, für 2019 werden 703 Millionen Euro erwartet. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei rund 374 Millionen Euro – sie verdoppelten sich also nahezu in den vergangenen 20 Jahren.

Volkswagen Nutzfahrzeuge, Stöcken Quelle: Nancy Heusel

Auch der hannoversche Einzelhandel kann sich sehen lassen: Bei der aktuellsten Zählung im Sommer 2019 landete die Georgstraße auf dem dritten Platzder bundesweit beliebtesten Einkaufsstraßen, Große Packhofstraße und Karmarschstraße landeten immerhin noch auf Rang 15 und 16. Im Gegensatz zu anderen Innenstädten verzeichnete Hannover in den vergangenen Jahren auch keine Umsatzrückgänge beim Handel. „Die Aufenthaltsqualität in der City ist hoch, das wirkt sich auch positiv auf den Einzelhandel aus“, erklärt Brezski. Und: Hannover hat ein riesiges Einzugsgebiet, aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern kommen die Besucher zum Einkaufen – fast vier Millionen Menschen wohnen in dem Gebiet zwischen Hamburg, Bielefeld, Osnabrück und Göttingen.

Brezski spricht auch andere „weiche“ Faktoren an, wie ein großes kulturelles Angebot, viele Freizeitmöglichkeiten, ausgedehnte Grünflächen, die Verkehrsanbindung über Autobahnen, Zug, Flughafen natürlich. „Man sollte Hannover nicht unterschätzen. Die Stadt bietet alles, was die begehrten Mint-Abgänger (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) erwarten, wenn sie einen attraktiven Arbeitgeber suchen“, sagt er. Auch für Unternehmen ist die Landeshauptstadt attraktiv, weiß der Experte: Durch die Uni Hannover und die vielen Fachhochschulen gebe es einen „guten Fachkräfte-Fundus“, auf den man Zugriff habe, zudem punkte man mit einer „sehr guten Struktur bei den berufsbildenden Schulen“. Und: Das Zusammenspiel von Forschung und Unternehmen, die enge Kooperation etwa des Bereichs Maschinenbau mit der Wirtschaft sei besonders für den Mittelstand „essentiell“.

Die Firmenzentrale der Continental AG an der Vahrenwalder Strasse. Quelle: HAZ, NP

„Ich kann nicht erkennen, dass hier irgendwas elementar nicht klappt“, sagt der Nord/LB-Fachmann. „Allerdings muss man immer aufpassen, dass man nicht den Anschluss verpasst. Hannover sollte den Strukturwandel durch die Digitalisierung aktiv gestalten“, fordert er.

IHK-Chef Schrage hingegen wünscht sich, dass auch die Stadt-Politik „mehr Mut zeigt, groß zu denken“ und die Offenheit nach außen an den Tag legt, die die hannoversche Wirtschaft bereits pflege. Es wäre verkehrt, etwa bei Infrastrukturdiskussionen oder der Frage, wo man neue Gewerbeflächen schaffen könne, „bei der Stadtgrenze halt zu machen“. Gerade bei Gewerbeflächen sei es sinnvoll, sich stärker mit den Umlandkommunen zu vernetzen – und diese nicht so sehr als Konkurrenz zu betrachten. „Dieses Abschotten sollten wir überwinden.“ Um für die Wirtschaft – und neue Unternehmen – attraktiv zu bleiben, würde er dazu raten, kommunale Kooperationen verstärken.

Versicherungskonzern Talanx. Quelle: Holger Hollemann

„Wir müssten den Großraum Hannover auch als wirtschaftlich zusammenhängenden Raum betrachten“, so Schrage. Auch Brezski findet, dass das Thema Gewerbeflächen „prädestiniert ist zur Kooperation mit den Umland-Kommunen“. Die ganze Region Hannover würde von Neuansiedlungen profitieren, nicht nur die einzelne Kommune. Zwar sei Hannover eindeutig das Schwergewicht in Niedersachsen. „Aber man sollte stärker als Teil der Region Hannover identifizieren“, so Brezski. „Beim Wir-Gefühl“, findet Schrage, „da ist noch Luft nach oben.“

Von INKEN HÄGERMANN