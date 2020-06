Hannover: Ein Verletzter bei blutiger Messerstecherei

Hannover

In der Nordstadt von Hannover hat es am Dienstagnachmittag eine blutige Messer-Attacke gegeben. Nach ersten Informationen ist ein Mann an der Straße An der Christuskirche durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden. Die Polizei hat in unmittelbarer Nähe einen Tatverdächtigen festgenommen.

Der Notruf ging gegen 16.45 Uhr bei der Polizei ein. Gemeldet wurde eine Auseinandersetzung, bei der eine Person verletzt wurde. Der Täter flüchtete zunächst.

Messerstecher festgenommen?

„Im Nahbereich konnte eine Person festgenommen werden“, bestätigte Polizeisprecher Martin Richter gegenüber der NP. Ob es sich dabei um den Messerstecher handelt, ist bislang unklar. Der Kriminaldauerdienst ist aktuell vor Ort. Spuren werden gesichert. Beamte suchen den Bereich um den Tatort ab. Ob die Tatwaffe inzwischen sichergestellt wurde, konnte Richter zunächst nicht sagen.

Der Schwerverletzte, der nach unbestätigten Informationen einen Stich in die Brust erlitt, wird medizinisch versorgt. Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens waren im Einsatz. Weitere Einzelheiten zu Täter und Opfer sowie zum Motiv liegen aktuell nicht vor.

Laut Richter hat die Polizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Von Britta Mahrholz