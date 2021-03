Hannover

Wie können mehr Kunden für den öffentlichen Personen-Nahverkehr ÖPNV gewonnen werden? Darüber macht sich die Region Hannover als Trägerin des Nahverkehrs schon länger Gedanken – Stichwort Verkehrswende – und hat am Donnerstag im Verkehrsausschuss weitere Ideen vorgestellt: den On-Demand-Dienst „sprinti“, Mobilstationen für Autos und Fahrräder zum Umsteigen auf Bus und Bahn mit kleinem Reparatur-und Abgabeservice sowie die Hannover Card50, bei der der Kunde zehn Euro entrichtet und dann für die GVH-Fahrscheine nur die Hälfte zahlt. Gefördert werden sollen diese Ideen mit Mitteln vom Bundesverkehrsministerium (BMVI), für die sich die Region nun bewirbt.

Mit bis zu 30 Millionen Euro pro Antragsteller und einer Förderquote von bis zu 95 Prozent – wenn zudem Landesmittel fließen – unterstützt der Bund Konzepte, die die CO2-Emissionen im Verkehrsbereich nachhaltig reduzieren, teilte die Behörde mit. „Wir werden noch im März Anträge für die vorgesehenen Teilvorhaben und Maßnahmen beim Ministerium einreichen“, sagte der Verkehrsdezernent der Region Hannover, Ulf-Birger Franz, am Donnerstag. Ein gefordertes Gesamtkonzept des Antragstellers für nachhaltige Mobilität, das Voraussetzung ist für die Förderung, liege für die Region mit dem Zehn-Punkte-Programm zur Verkehrswende vor, hinterlegt mit dem „Verkehrsentwicklungsplan pro Klima“. „Unsere Ziele sind klar definiert. Weitere Hilfestellungen und finanzielle Mittel, um die vorgesehenen Maßnahmen auch in anderer Dimension umzusetzen, wären hilfreich", so Franz.

Stadtbahn-Stationen mit kleinem Service geplant

Zur Förderung angemeldet ist das Projekt „sprinti“: Die Region und ihre Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus werden ab Juni ein sogenanntes On-Demand-Verkehrssystem (ein System auf Abruf) als Pilotprojekt in den drei Umland-Kommunen Sehnde, Springe und der Gemeinde Wedemark einrichten. Dabei geht es im ländlichen Raum um die letzten Meter von einem ÖPNV-Endpunkt zur Wohnung. Der Kunde kann in der äußeren Tarifzone C des Großraumverkehrs GVH über eine App einen Sprinti-Kleinbus bestellen, der ihn dann ohne Aufschlag zum Normaltarif direkt nach Hause fährt. Auch E-Fahrzeuge könnte hierfür eingesetzt werden, so die Idee. Pro Jahr kostet dieses Projekt sieben bis acht Millionen Euro, wenn die Region „sprinti“ auf das gesamte Umland ausdehnt. Conrad Vinken, Leiter des Fachbereichs Verkehr: „Wir sind davon überzeigt, dass sprinti eine völlig neue Qualität für den Nahverkehr im ländlichen Raum bietet.“

Mit den multifunktionalen Mobilstationen in der gesamten Region will die Verkehrsbehörde ebenfalls Anreize schaffen, Neukunden für den Nahverkehr zu gewinnen. Diese Stationen sollen mehr sein als nur Abstellanlagen für Autos und Fahrräder an Bahnhöfen oder Stadtbahnstationen, verspricht die Region: „Hier können E-Bikes und Mobiltelefone aufgeladen, Regenkleidung sicher zwischengelagert, Reifen aufgepumpt und kleine Reparaturen vorgenommen werden", berichtete Vinken weiter. Denkbar seien auch eine Pop-up-Lounge oder Bikesharing. Der Plan: Es soll um intelligente, vernetzte und komfortable Umstiegspunkte auf den Nahverkehr gehen. „Und um eine besondere Aufenthaltsqualität“, so Franz.

„Post-Corona-Paket“ soll Kunden zurückbringen

Förderprojekt drei umfasst die Hannover-50-Card. Mit der möchte die Region Kunden ansprechen, für die sich eine Monatskarte nicht lohnt. Sie soll eine Halbpreiskarte nach Vorbild der BahnCard sein: Inhaber einer HannoverCard 50 zahlen im Monat zehn Euro und können dann GVH-Fahrscheine zum halben Preis erwerben. Hintergrund: Die Region Hannover möchte Gelegenheitskunden damit noch besser an den Nahverkehr binden. Auch die Digitalisierung geht voran: Wie voll ist das Fahrzeug? Wann kommt das Fahrzeug in Echtzeit? „Das wollen wir ebenfalls vorantreiben“, sagte der Verkehrsdezernent.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Nahverkehrsexperten nennen die Maßnahmen das „Post-Corona-Paket“, mit dem die Fahrgastzahlen zum Ende und nach der Pandemie wieder deutlich steigen sollen. „Unser Gesamtkonzept zum weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region Hannover verfolgen wir natürlich weiter“, stellt Verkehrsdezernent Franz klar. Dazu gehöre auch, die Üstra-Stadtbahnflotte um hundert zusätzliche Fahrzeuge zu erweitern, wozu ein neuer Betriebshof nötig sei. Zudem haben für den Hauptbahnhof die Planungen für zwei zusätzliche Gleise begonnen. Und am ZOB Wunstorf richtet die Region in diesem Jahr das erste automatische Fahrradparkhaus ein. Sollte die Region den Zuschlag bekommen vom Ministerium, sollen die Maßnahmen ab Ende 2021 umgesetzt werden. Der Förderzeitraum erstreckt sich über drei Jahre. „Wir gehen mit einem ambitionierten Antrag an den Start“, sagte Franz.

Von Andreas Voigt