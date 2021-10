Hannover

Was passiert eigentlich in einer Roboterfabrik? Was sind Speise-Insekten? Und wie entsteht ein Tornado? Das sind nur drei Fragen, deren Antworten bei der Veranstaltungsreihe „November der Wissenschaft“ zu finden sind. Die findet in diesem Jahr allerdings wegen Corona nur zwei Wochen statt. Auftakt ist am 1.November um 18 Uhr im Schloss Herrenhausen bei der Volkswagen-Stiftung. Hannoversche Wissenschaftler beschäftigen sich dann mit der „Gesellschaft in der Transformation“ vor. Themen sind klimaverträgliche Energieversorgung, kommunales Nachhaltigkeitsmanagement, künstliche Intelligenz in der Medizin, das Mensch-Tier-Verhältnis und die Bedeutung von Kunst und Kultur für unser Leben.

Digital, hybrid und in Präsenz – der November der Wissenschaft beinhaltet bis zum 14.November rund 180 Veranstaltungen, die hannoverschen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Bildungsträger laden zu den Vorträgen, Diskussionen, Experimenten und Exkursionen ausdrücklich Interessierte ein, die sich nicht im Hochschulmilieu bewegen. Viele Veranstaltungen sind auch für Kinder geeignet. Das Gesamtprogramm ab sofort einsehbar unter www.hannover.de/knowember – ausschließlich online. Denn auf ein gedrucktes Programm verzichtet die Initiative Wissenschaft Hannover, um den einzelnen Veranstaltern so die Möglichkeit zur Veröffentlichung von tagesaktuellen Einlassbedingungen zu geben.

Der November der Wissenschaft ist ein Projekt der Initiative Wissenschaft Hannover, in der sich alle hannoverschen Hochschulen, das Fraunhofer ITEM, die VolkswagenStiftung, das Studentenwerk, die hannoverimpuls GmbH und die Landeshauptstadt Hannover engagieren. Das Format gibt es seit 2008 alle zwei Jahre und wurde 2020 aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben. Gefördert wird die Reihe in diesem Jahr von der Sparkasse Hannover. Die Initiative Wissenschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, den Hochschulstandort Hannover zu stärken, der mit seinen 49.500 Studierenden und etwa 21.000 Beschäftigten zu den größten in Deutschland zählt. Bei der bislang letzten Veranstaltung 2018 hatte es rund 45.000 Besuche gegeben.

Von Andreas Voigt