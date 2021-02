Hannover

Eine Frau wird jahrelang von ihrem Mann geschlagen und gequält. Als er sich schlafen legt, greift die Frau zum Messer und erlöst sich von den Qualen. So verständlich eine solche Tat ist, so unnachgiebig ist das Strafgesetzbuch: heimtückischer Mord muss die Anklage lauten. Die einzig mögliche Strafe: lebenslang.

Ein solcher Mord-Klassiker, mit dem jeder Jura-Student auf der Uni konfrontiert wird, soll sich in der Nacht des 21. Oktobers 2020 in der Straße Brockfeld (Bemerode) zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat jetzt eine 47-jährige Ehefrau wegen Mordes angeklagt. Sie soll ihrem schlafenden Mann (48) ein 15 Zentimeter lange Messerklinge einmal ins Herz gejagt haben. Vorher habe sie ihm den Mund zugehalten. Der Stich habe den Herzbeutel verletzt. Laut Obduktionsbericht konnte bei dem Opfer keine Abwehrverletzungen festgestellt werden.

Anzeige

Angeklagte schweigt zu dem Verbrechen

Der Tote wurde am 21. Oktober 2020 von einem seiner drei Kinder gefunden. Die Spurensuche am Tatort habe dann zu der Ehefrau geführt. „Der Mann war arglos, als er sich schlafen legte“, erklärt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch.

Die Angeklagte habe im Laufe der Ermittlungen keine Aussage gemacht. Doch so viel steht fest: Eine glückliche Ehe kann es nicht gewesen sein. So soll das Ehepaar häufiger lautstark gestritten haben. Auch von häufigem Alkoholgenuss des Mannes ist die Rede. Spielte Gewalt in der Ehe eine Rolle? Das alles wird im Prozess erörtert werden. Die Hauptverhandlung muss spätestens Ende April beginnen. Da die Frau in Untersuchungshaft sitzt, gilt die sechs Monatsfrist. Innerhalb dieses Zeitraumes muss in Haftsachen der Prozess beginnen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sollte sich der Tathergang aber bestätigen, erwartet die Frau eine lebenslange Freiheitsstrafe. Sie hätte in diesem Fall frühestens nach 17 Jahren Gefängnis eine Chance auf vorzeitige Entlassung.

Von Thomas Nagel