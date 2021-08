Hannover

Glückliches Ende einer langen Suche: Ein Jahr lang galt die heute 17 Jahre alte Marion P. aus Hannover als vermisst, am Freitag teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover gemeinsam mit: Die Junge Frau ist wohlbehalten im europäischen Ausland aufgefunden worden und befindet sich in der Obhut der zuständigen Polizeibehörde. Zu den näheren Umständen ihres Aufenthalts und ihres Verschwindens im August 2020 wollten die Behörden keine Angaben machen.

Marion P. hatte abends am 3. August 2020 die Wohnung ihrer Mutter in der List verlassen und galt seither als vermisst. Die Polizei hatte im Januar und dann noch einmal im Juli dieses Jahres mit Fotos öffentlich nach ihr gesucht – vergeblich. Die Mutter setzte dann sogar eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise aus, wo sich ihre Tochter aufhalten könnte. Rätselhaft blieb es, warum der Teenager mit einigen Kleidungsstücken, persönlichen Gegenständen und nur etwas Bargeld die Mutter so unvermittelt verlassen hatte.

Mutter baute eine Seite im sozialen Netzwerk Facebook auf

Die Polizei veröffentlichte auch Zeugenhinweise, die gesehen haben wollen, wie die Teenagerin am Abend des 3.August 2020 in einen dunklen VW-Transporter gestiegen sein soll. An Steuer soll ein junger, kräftig gebauter Mann gesessen haben – seine Identität blieb immer unklar. War ihre Tochter Opfer eines Loverboys geworden? Die Mutter von Marion P. hatte diese Befürchtung seinerzeit geäußert und wenige Wochen nach dem Verschwinden eine Seite im sozialen Netzwerk Facebook angelegt, auf der Hinweisgeber Angaben zum Aufenthalt geben sollten. Auch dieser Versuch blieb offiziell erfolglos. Jetzt wurde die Teenagerin aufgefunden. Ob mit Hilfe von polizeilichen Zielfahndern oder doch durch Hinweise etwa im sozialen Netzwerk, blieb am Freitag ebenfalls unklar.

Von Andreas Voigt