Hannover

Der 49-Jährige hatte offenbar Hunger, bereitete sich in der Küche eine Mahlzeit zu und aß sie mit Genuss. Allerdings war es nicht seine Küche, und auch die Nahrungsmittel gehörten dem Mann nicht, sondern dem 26-jährigen WG-Bewohner und seiner 19-jährigen Mitbewohnerin (von insgesamt 14 Bewohnern) in der Emdenstraße (Calenberger Neustadt).

Diese entdeckten ihn am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr dort in ihrer Wohnung. Der Rumäne hatte zuvor die Terrassentür aufgehebelt, war in die Wohnung eingestiegen. In der es ihm dann offensichtlich so gut gefiel, dass er sich Essen machte und auch nicht gehen wollte, als die WG-Bewohner ihn dazu aufforderten.

Die von ihnen alarmierte Polizei nahm den 49-Jährigen fest, er leistete keinen Widerstand. Da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, besteht nach Ansicht des Haftrichters Fluchtgefahr – der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Von Petra Rückerl